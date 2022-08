Popularmente conhecido como DIU, o Dispositivo Intrauterino é um dos métodos contraceptivos mais seguros do momento, embora apenas 8% das brasileiras tenham aderido ao DIU de cobre – 58% das mulheres ainda preferem usar a pílula anticoncepcional – o que demonstra uma falta de conhecimento sobre este método.

Embora a escolha do método contraceptivo ideal varie de uma mulher para a outra, preparamos um conteúdo especial em que esclarecemos os principais mitos e verdades sobre o DIU. Vamos lá?

Dá para engravidar usando DIU

Mito. Embora nenhum método contraceptivo seja 100% seguro, o risco de engravidar enquanto você tem o Dispositivo Intrauterino é de 0,8% para o DIU de Cobre e 0,2% para o DIU Mirena.

É preciso associar o DIU com camisinha



Verdade. O DIU previne apenas a gravidez indesejada, mas não protege contra doenças sexualmente transmissíveis, portanto não faça como nos filmes da franquia 365 dias, sexo só com camisinha!

Dói após colocar o DIU

Verdade. Geralmente, o processo de colocação do DIU é indolor, mas no primeiro mês, a paciente pode sentir desconforto porque ele ainda não está 100% acomodado. Caso sinta dores fortes e persistentes, é importante procurar o médico.

Existem contraindicações para o DIU

Verdade. As mulheres que apresentam má formação uterina, útero pequeno, infecções ou mesmo que ainda não tiveram sua primeira relação sexual devem desconsiderar a colocação do DIU.

O DIU pode influenciar no fluxo menstrual

Verdade. Enquanto o DIU Mirena pode diminuir ou mesmo cessar o fluxo menstrual, o DIU de Cobre pode aumentar a intensidade e duração do período menstrual e causar mais cólicas.

O DIU pode atrapalhar a relação sexual

Mito. Nenhum componente do DIU interfere na relação sexual ou mesmo diminui o prazer sexual da mulher.

O DIU pode causar infecções

Mito. Com a evolução deste método contraceptivo, os riscos de desenvolver uma doença pélvica inflamatória são muito menores, desde que a mulher não possua uma doença pré-existente.

O DIU pode prejudicar a fertilidade

Mito. Nenhum método contraceptivo leva à infertilidade. Logo após a remoção do DIU, o processo de fecundação pode acontecer normalmente, o que possibilita que a mulher engravide.

Quem nunca teve filho pode usar DIU

Verdade. O DIU pode ser usado por mulheres que tiveram ou não tiveram filhos. No entanto, recomendamos que você marque uma consulta com seu ginecologista para receber orientações do seu médico.

O DIU é um método caro

Depende. Se você comparar o custo inicial de um DIU com qualquer método contraceptivo achará mais caro, mas o Dispositivo Intrauterino pode ser utilizado por anos. E é possível solicitar a implantação do DIU pelo SUS.

O DIU atrapalha a amamentação

Mito. As mulheres que se tornaram mães recentemente e desejam implantar o DIU não encontrarão problema algum para amamentar. Só para você ter uma ideia, o DIU de Cobre pode ser colocado em apenas dois dias após o parto – se as 48 passarem, recomenda-se esperar quatro semanas para DIU de Cobre ou seis semanas para DIU Mirena.

Quem tem DIU precisa fazer manutenção

Verdade. Quem tem DIU precisa fazer manutenção , especialmente nos três primeiros meses após a colocação, pois ele pode se deslocar ou mesmo ser rejeitado pelo corpo quando não está bem posicionado.

E aí, gostou de conhecer todos os mitos e verdades sobre o DIU? Reforçamos que se você estiver com qualquer dúvida sobre este método contraceptivo, você deve procurar um ginecologista.