Da DWBrasil- A primeira missão tripulada totalmente privada à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) decolou com sucesso nesta sexta-feira (08/04) do Kennedy Space Center, na Flórida, com uma tripulação de quatro membros da empresa startup Axiom Space. A parceria da Nasa com a Axiom e a SpaceX para a comercialização da região do espaço conhecida como Low Earth Orbit possibilitará à agência espacial americana se concentrar em viagens mais ambiciosas nas profundezas do cosmos, deixando futuramente as viagens ao entorno da terra para missões privadas.

“Estamos tirando negócios comerciais da face da Terra e colocando-os no espaço”, disse o chefe da Nasa, Bill Nelson.

“Dizer que estamos empolgados é um grande eufemismo”, afirmou o CEO da Axiom Space, Michael Suffredini, após o lançamento, acrescentando que foi o culminar de anos de trabalho para a empresa fundada em 2016.

Comandando a Axiom Mission 1 (Ax-1) está o ex-astronauta da Nasa Michael Lopez-Alegria, com dupla cidadania dos Estados Unidos e da Espanha, que voou para o espaço quatro vezes ao longo de sua carreira de 20 anos e visitou a ISS pela última vez em 2007.

Ele viaja acompanhado por três tripulantes pagantes: o investidor imobiliário americano Larry Connor, o investidor e filantropo canadense Mark Pathy e o ex-piloto de caça, investidor e filantropo israelense Eytan Stibbe. O preço dos tickets – que inclui oito dias na ISS – é de 55 milhões de dólares.

Embora outros cidadãos ricos já tenham visitado a ISS antes, Ax-1 é a primeira missão com uma tripulação totalmente privada voando em uma nave espacial também privada para o posto avançado. A Axiom paga a SpaceX pelo transporte, e a Nasa também cobra a Axiom pelo uso da ISS.