Miss morre ao tentar escapar de fogo em apartamento

A Miss Sertão Paraibano, Mayara Nitão, morreu ao pular

do sexto andar do prédio em que morava, no Itaim Bibi, em São Paulo, após incêndio no local, neste sábado (26).

A modelo morava com irmão, de 23 anos, que conseguiu escapar e está internado. Ele informou que os dois estavam dormindo quando o fogo se alastrou. Ao perceber as chamas, tentou chamar a irmã, mas as labaredas de fogo impediram. Ele conseguiu sair pela sala e sair pelas escadas de emergência. Sua irmã jogou bolsa e celular pela janela e tentou se salvar, mas infelizmente não resistiu.

Maya, como era conhecida, acumulava títulos em concursos de beleza.

O velório da vítima está previsto para terça-feira.

