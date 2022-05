Luz Pigatto, eleita Miss Americana 2022, agora se prepara para disputar o Miss São Paulo 2022. Com 22 anos, Luz recebeu oficialmente a faixa de Miss Americana no dia 5 de maio após uma seleção online com fichas e fotos. O Miss São Paulo acontece entre 16 a 18 de junho.

A representante de Americana é artista e modelo, com DRT, bailarina clássica profissional formada, e atua como bailarina e professora de dança na região.

“Meu foco agora é o Miss São Paulo. Se eu ganhar, com certeza irei disputar o Miss Brasil”, disse Luz.

Luz já competiu nas Olimpíadas da Dança em Berlin, na Alemanha, em 2017, trabalhou como bailarina na Companhia de Dança Abracadabra em Foshan, na China, ganhou bolsas para Miami City Ballet, Denver Ballet Dance Company, Vasiliev School of Dance New York, nos Estados Unidos e Turin Danca na Italia.

Em 2016 tornou-se membro do Conselho Internacional de Dança da Unesco sob o registro de 19309. Já trabalhou na China para empresas de marketing como modelo aparecendo em comerciais e já gravou um clipe com artista internacional e três clipes com artistas brasileiros.

PATROCÍNIO. Para conseguir continuar disputando não só concursos de beleza pelo país, mas também concursos de dança, Luz está buscando patrocínios. As ajudas são importantes para que Luz possa continuar as viagens, arcando com hospedagem e alimentação. Hoje, a dançarina tem o apoio financeiro da família. Os interessados em patrocinar Luz devem entrar em contato através dos telefones: 19 982840169 e 19 98936-9838.