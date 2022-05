A doutora Mirela Povinelli deixou a coordenação da DRS 7 (Diretoria Regional de Saúde). Ex-secretária de Saúde de Americana no governo Omar Najar (2015-2020), ela foi para a DRS ainda no período de Márcio França (PSB) no governo SP e estava ligada ao PSDB.

No Diário Oficial está posto que ela saiu ‘a pedidos’.