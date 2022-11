O Campinas Shopping prepara a festa mais divertida da cidade com o Natal dos Minions. A programação, que começa no dia 12 de novembro com um grande show na chegada do Papai Noel, segue até dezembro com diversas atrações. Com decoração natalina inspirada no último filme da franquia, Minions: A Origem de Gru, lançado em 2022, o shopping terá um circuito de brincadeiras, cenários para tirar fotos e encontros com os personagens. “Este será o único Natal dos Minions do Estado de São Paulo. Por serem personagens que agradam a todas as idades, esperamos receber clientes de toda a região”, afirma Thaís Sperancini U. Gomez, gerente de Marketing do Campinas Shopping.

Início da festa

A festa será oficialmente aberta no dia 12 de novembro, com a chegada do Papai Noel em um grande parque natalino. O “Bom Velhinho” será recebido em um grande show, com a entrada de personagens circenses, apresentações musicais e também, uma aparição especial dos Minions. No estacionamento, atrações gratuitas, como brinquedos infláveis, cama elástica, entre outras, também animam a garotada. Neste espaço, também são esperadas unidades de food truck com várias especialidades.

Decoração

Além de interagirem com os visitantes, os Minions compõem toda a decoração do empreendimento. Um personagem inflável de 3m de altura flutuará pelo Átrio e, outro Minion em tamanho gigante estará na fachada. “Este poderá ser visto de longe, até por quem passa pela Rodovia Anhanguera, que dá acesso ao shopping”, informa Thaís.

Um circuito de brinquedos inspirados no filme, como um simulador de voo e uma parede de escalada Kung Fu, faz parte das atrações Minions, com ingressos à venda. Nesta praça, com acessibilidade a todos os públicos, uma loja da marca Nutty Bavarian vai comercializar produtos licenciados.

Promoção

Para o Natal, o Campinas Shopping também presenteia seus clientes com ações “compre e ganhe”. Nas compras acima de R$400,00, a partir de 1º de dezembro, o consumidor leva para casa uma unidade de Chocottone Bauducco. “O mesmo valor em compras, já a partir do dia 22 de novembro, também dá direito a um cupom para concorrer ao sorteio de um Jeep Renegade zero quilômetro. É possível aproveitar as compras da Black Friday para participar”, ressalta a gerente de Marketing. Mais informações da programação serão divulgadas em breve e poderão ser acessadas por meio do site: www.campinasshopping.com.br.

PREPARE-SE PARA A DIVERSÃO

Paradas Natalinas

Com personagens natalinos e banda

Dia 12/11, às 14h, 15h e 16h

Local: áreas internas do shopping

Grande show de Chegada do Papai Noel

Com personagens natalinos, personagens Minions e apresentações

Atrações gratuitas: brinquedos infláveis, cama elástica, algodão doce, pipoca e brindes.

Food trucks com várias especialidades

Dia 12/11, a partir das 17h

Local: estacionamento descoberto

Fotos com os Minions

Dia 12/11: 20h30 e 21h30

Dias 04, 11 e 18/12: 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h

Dia 22/12: 16h, 17h, 18h, 19h, 20h e 21h

Local: Espaço Kid+

Vagas limitadas – Atração gratuita

Fotos com o Papai Noel

De 12/11 a 24/12

Segunda a sábado, das 14h às 22h (a partir de 19/12, até as 23h)

Domingos e feriados, das 12h às 20h

Local: Meu Espaço Favorito – Piso Térreo