TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – MINIONS 2 (DUB) A ORIGEM DE GRU (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 87min.

Minions 2: A Origem de Gru é a continuação das aventuras dos Minions, e desta vez, eles ajudam um Gru

ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de

um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o

suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions.

Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas

primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder – o lendário

lutador Wild Knuckles – Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A

entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo

mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles,

e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Qui., Sex.: 13h50 – 15h50 – 17h50 – 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 – 15h50 – 17h50 – 19h50

Seg., Ter., Qua.: 15h50 – 17h50 – 19h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – O TELEFONE PRETO – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Terror / Suspense – Dublado – 16 Anos – Duração: 103min.

Em O Telefone Preto, Finney Shaw, um garoto de 13 anos, é sequestrado por um sádico serial killer

(Ethan Hawke) em um porão a prova de som, onde os gritos do menino não podem ser ouvidos. Na

parede do porão, Finney encontra um telefone antigo. Quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a

voz das vítimas anteriores do assassino, e elas tentam evitar que o Finney sofra o mesmo destino.

Enquanto isso, a melhor amiga de Finney tem sonhos que indicam o lugar onde ele pode estar e corre

contra o tempo para resgatar o amigo antes que seja tarde demais.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 21h45

TIVOLI 2 – DC LIGA DOS SUPERPETS (ATMOS) DUB (WARNER)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 106min.

Em DC Liga dos Super-Pets, Krypto, o Super-Cão, e Superman são melhores amigos, inseparáveis, que

combatem o crime em Metropolis lado a lado e compartilham os mesmos superpoderes. Quando

Superman e os membros da Liga da Justiça são sequestrados, Krypto deve convencer um atrapalhado

bando de um abrigo de animais – Ace, o Batcão; PB, A Poderosa Oinc; Merton, a Tartaruga-Foguete; e

Chip, O Esquilo – a dominar seus poderes recém-descobertos e ajudá-lo a resgatar os super-heróis.

Qui., Sex.: 14h10 – 16h40 – 19h00 – 21h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h10 – 16h40 – 19h00 – 21h15

Seg., Ter., Qua.: 16h40 – 19h00 – 21h15

TIVOLI 3 – THOR: AMOR E TROVÃO – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 119min.

Thor: Amor e Trovão é quarta aventura solo de Thor (Chris Hemsworth), personagem da Marvel. O

próximo filme do super-herói pretende ser a sequência direta de Thor: Ragnarok e o 29º filme do Universo

Cinematográfico Marvel. O longa, além de representar os acontecimentos de Thor: Ragnarok, promove a

volta de Jane Foster (Natalie Portman), que se transforma na versão feminina de Thor. Os Guardiões da

Galáxia terão papel importante na história, trazendo aventuras que podem fazer o filho de Odin

questionar seu papel enquanto Deus do Trovão, precisando contar com o apoio de grandes aliados como

Valquíria (Tessa Thompson) e Korg (Taika Waititi) para enfrentar suas lutas. O filme ainda apresenta

Gorr (Christian Bale) – sendo o grande vilão da narrativa – e ainda, Zeus (Russell Crowe).

Qui., Sex.: 14h20 – 16h50 – 19h15 – 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 16h50 – 19h15 – 21h40

Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 19h15 – 21h40

TIVOLI 4 – PLUFT, O FANTASMINHA (DOWNTOWN FILMES)

Comédia / Drama – Nacional – Livre – Duração: 87min.

A menina Maribel e o fantasma que morre de medo de gente desenvolvem uma inesperada amizade. Um

dia, ela é sequestrada pelo pirata Perna de Pau, que quer usá-la para achar o tesouro deixado pelo seu

avô, o falecido Capitão Bonança Arco-íris. Na casa abandonada onde o velho morou, Maribel espera pela

ajuda dos marinheiros Sebastião, João e Juliano, muito amigos do velho capitão, que saem em uma

atrapalhada busca pela garota

Qui., Sex.: 13h45

Sáb., Dom., Feriado: 13h45

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h00

Sáb., Dom., Feriado: 18h00

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h40 – 20h10

Sáb., Dom., Feriado: 15h40 – 20h10

PARKCITY SUMARÉ

MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU (D) (DUBLADO) (MINIONS: THE RISE OF GRU)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kyle Balda Brad Ableson, Duração: 01:28:00h, com: .

SALA 4

28/07/2022 – Quinta-Feira: 15:10h – 17:10h – 19:10h

29/07/2022 – Sexta-Feira: 15:10h – 17:10h – 19:10h

30/07/2022 – Sábado: 15:10h – 17:10h – 19:10h

31/07/2022 – Domingo: 15:10h – 17:10h – 19:10h

01/08/2022 – Segunda-Feira: 15:10h – 17:10h – 19:10h

02/08/2022 – Terça-Feira: 15:10h – 17:10h – 19:10h

03/08/2022 – Quarta-Feira: 15:10h – 17:10h – 19:10h

SALA 5

28/07/2022 – Quinta-Feira: 14:00h

29/07/2022 – Sexta-Feira: 14:00h

30/07/2022 – Sábado: 14:00h

31/07/2022 – Domingo: 14:00h

01/08/2022 – Segunda-Feira: 14:00h

02/08/2022 – Terça-Feira: 14:00h

03/08/2022 – Quarta-Feira: 14:00h

THOR: AMOR E TROVÃO (D) (DUBLADO) (THOR: LOVE AND THUNDER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Taika Waititi, Duração: 01:59:00h, com: Chris Hemsworth Tessa Thompson

Natalie Portman

SALA 2

28/07/2022 – Quinta-Feira: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 22:00h

29/07/2022 – Sexta-Feira: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 22:00h

30/07/2022 – Sábado: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 22:00h

31/07/2022 – Domingo: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 22:00h

01/08/2022 – Segunda-Feira: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 22:00h

02/08/2022 – Terça-Feira: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 22:00h

03/08/2022 – Quarta-Feira: 14:20h – 16:50h – 19:20h – 22:00h

SALA 3

28/07/2022 – Quinta-Feira: 21:45h

29/07/2022 – Sexta-Feira: 21:45h

30/07/2022 – Sábado: 21:45h

31/07/2022 – Domingo: 21:45h

01/08/2022 – Segunda-Feira: 21:45h

02/08/2022 – Terça-Feira: 21:45h

03/08/2022 – Quarta-Feira: 21:45h

ELVIS (D) (DUBLADO) (ELVIS)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Baz Luhrmann, Duração: 02:40:00h, com: Austin Butler, Tom Hanks, Helen

Thomson

SALA 5

28/07/2022 – Quinta-Feira: 18:15h

29/07/2022 – Sexta-Feira: 18:15h

30/07/2022 – Sábado: 18:15h

31/07/2022 – Domingo: 18:15h

01/08/2022 – Segunda-Feira: 18:15h

02/08/2022 – Terça-Feira: 18:15h

03/08/2022 – Quarta-Feira: 18:15h

ELVIS (L) (LEGENDADO) (ELVIS)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Baz Luhrmann, Duração: 02:40:00h, com: Austin Butler, Tom Hanks, Helen

Thomson

SALA 5

28/07/2022 – Quinta-Feira: 21:25h

29/07/2022 – Sexta-Feira: 21:25h

30/07/2022 – Sábado: 21:25h

31/07/2022 – Domingo: 21:25h

01/08/2022 – Segunda-Feira: 21:25h

02/08/2022 – Terça-Feira: 21:25h

03/08/2022 – Quarta-Feira: 21:25h

O TELEFONE PRETO (D) (DUBLADO) (THE BLACK PHONE)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Scott Derrickson, Duração: 01:43:00h, com: Ethan Hawke, Jeremy Davies,

James Ransone

SALA 1

28/07/2022 – Quinta-Feira: 19:00h

29/07/2022 – Sexta-Feira: 19:00h

30/07/2022 – Sábado: 19:00h

31/07/2022 – Domingo: 19:00h

01/08/2022 – Segunda-Feira: 19:00h

02/08/2022 – Terça-Feira: 19:00h

03/08/2022 – Quarta-Feira: 19:00h

SALA 4

28/07/2022 – Quinta-Feira: 21:10h

29/07/2022 – Sexta-Feira: 21:10h

30/07/2022 – Sábado: 21:10h

31/07/2022 – Domingo: 21:10h

01/08/2022 – Segunda-Feira: 21:10h

02/08/2022 – Terça-Feira: 21:10h

03/08/2022 – Quarta-Feira: 21:10h

O TELEFONE PRETO (L) (LEGENDADO) (THE BLACK PHONE)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Scott Derrickson, Duração: 01:43:00h, com: Ethan Hawke, Jeremy Davies,

James Ransone

SALA 1

28/07/2022 – Quinta-Feira: 21:30h

29/07/2022 – Sexta-Feira: 21:30h

30/07/2022 – Sábado: 21:30h

31/07/2022 – Domingo: 21:30h

01/08/2022 – Segunda-Feira: 21:30h

02/08/2022 – Terça-Feira: 21:30h

03/08/2022 – Quarta-Feira: 21:30h

DC LIGA DOS SUPERPETS (D) (DUBLADO) (DC SUPER PETS)

Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jared Stern, Sam Levine, Duração: 01:46:00h, com: .

SALA 1

28/07/2022 – Quinta-Feira: 14:30h – 16:45h

29/07/2022 – Sexta-Feira: 14:30h – 16:45h

30/07/2022 – Sábado: 14:30h – 16:45h

31/07/2022 – Domingo: 14:30h – 16:45h

01/08/2022 – Segunda-Feira: 14:30h – 16:45h

02/08/2022 – Terça-Feira: 14:30h – 16:45h

03/08/2022 – Quarta-Feira: 14:30h – 16:45h

SALA 3

28/07/2022 – Quinta-Feira: 15:00h – 17:15h – 19:30h

29/07/2022 – Sexta-Feira: 15:00h – 17:15h – 19:30h

30/07/2022 – Sábado: 15:00h – 17:15h – 19:30h

31/07/2022 – Domingo: 15:00h – 17:15h – 19:30h

01/08/2022 – Segunda-Feira: 15:00h – 17:15h – 19:30h

02/08/2022 – Terça-Feira: 15:00h – 17:15h – 19:30h

03/08/2022 – Quarta-Feira: 15:00h – 17:15h – 19:30h

SALA 5

28/07/2022 – Quinta-Feira: 16:00h

29/07/2022 – Sexta-Feira: 16:00h

30/07/2022 – Sábado: 16:00h

31/07/2022 – Domingo: 16:00h

01/08/2022 – Segunda-Feira: 16:00h

02/08/2022 – Terça-Feira: 16:00h

03/08/2022 – Quarta-Feira: 16:00h