Mais uma rodada movimentou o Campeonato Municipal de Futebol Minicampo 2022 de Nova Odessa, que segue com disputas acirradas. No último final de semana, os jogos válidos pela terceira rodada aconteceram em dois locais: o Estádio Municipal Natal Gazzetta, o “Campo do Progresso”, e o Campo da Vila azenha. O evento esportivo é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo.

No sábado (14/05), pelo Grupo A, o EC Vila Nova venceu o “Será, Meu Deus” pelo placar de 2×1. A segunda partida do dia, realizada no Campo do Progresso, teve empate entre Guarapari e Santa Fé em 1×1. Também terminou empatada em 4×4 a partida de Esfer/Matsubara e São Francisco.

Pelo Grupo B, no domingão (15/05), no Campo da Vila Azenha, o jogo de abertura também não passou do empate: Panela velha 2×2 Unidos Futebol Clube. O EC Juventude venceu o Real Klavin por 1×0, e o EC Triunfo goleou o Desportivo Marajoara FC por 4×2.

PRÓXIMA

Os jogos continuarão durante os finais de semana de maio, mês de aniversário de 117 anos de Nova Odessa, e as finais deverão acontecer em junho. As equipes França, EC Vila Nova, EC Triunfo e EC Juventude dividem a liderança da competição com 6 pontos cada. O time França está vantagem, porque tem um jogo a menos. Na artilharia está Jeferson Luiz do Esfer/Matsubara, com 6 gols.

Para facilitar para os times e torcedores, o Campeonato de Minicampo 2022 pode ser acompanhado pelo aplicativo Copa Fácil. Além de garantir uma melhor organização das tabelas, a intenção é gerar informações rápidas ao término de cada rodada. O aplicativo traz uma logística completa, com contagem de gols, número de cartões distribuídos por rodada, enfim, tudo discriminado de cada time.

Confira a classificação

GRUPO A: PONTUAÇÃO E GOLS PRÓ

1º França: 6 pontos e 8 gols

2º EC Vila Nova: 6 pontos e 8 gols

3º Esfer/Matsubara: 4 pontos e 16 gols

4º São Francisco: 4 pontos e 7 gols

5º Santa Fé: 2 pontos e 4 gols

6º “Será, meu Deus”: 1 ponto e 5 gols

7º Guarapari: 1 ponto e 1 gol

GRUPO B: PONTUAÇÃO E GOLS PRÓ

1º E. C. Triunfo: 6 pontos e 6 gols

2º EC Juventude: 6 pontos e 5 gols

3º Unidos Futebol Clube: 4 pontos e 7 gols

4º Panela Velha: 4 pontos e 6 gols

5º Desportivo Marajoara F.C.: 3 pontos e 7 gols

6º Real Klavin: 3 pontos e 3 gols.