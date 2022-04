O vice-prefeito Alessandro Mineirinho confirmou nesta semana ter assegurado a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil para uso da Prefeitura de Nova Odessa. O recurso será destinado pelo deputado federal Ricardo Izar (Republicanos), com quem Mineirinho esteve reunido recentemente. Segundo o vice-prefeito, a emenda poderá ser utilizada em qualquer área pelo Município, o que deve ser definido agora junto ao prefeito Cláudio José Schoder, o Leitinho.

Mineirinho já havia solicitado a emenda no primeiro encontro com o deputado, em seu gabinete, em São Paulo. Para o vice-prefeito, “essa será mais uma ajuda que vai ser benéfica para os munícipes”. O vice-prefeito afirmou ainda que o Município deve ser contemplado em breve com mais emendas feitas pelo deputado Ricardo Izar. “Hoje, eu e o Leitinho abrimos as portas da Prefeitura para todos os deputados que queiram ajudar a cidade”, finalizou o vice-prefeito.

Em seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados, o economista Ricardo Izar Jr “dedica-se ao interesse coletivo, desenvolvendo ou relatando projetos de lei em áreas que incentivem modalidades de energia limpa, o correto tratamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma maior rigidez no cumprimento do Código Penal, a melhoria das oportunidades de trabalho para jovens e adultos, além de investir parte significativa de sua atividade na busca por recursos e investimentos em todas as esferas da federação que melhorem a vida da população em seus municípios”.

“Com frequência, Ricardo Izar convocou audiências públicas para debate de assuntos de grande impacto social, visando denunciar injustiças cometidas contra o consumidor e usuários de serviços públicos, assim como assuntos relativos a um ambiente mais ético na Câmara Federal”, traz a biografia do deputado.

EX-MINISTRO E SENADOR

O encontro com Izar foi mais um em uma série de participações do vice-prefeito em eventos e reuniões com autoridades estaduais e federais neste ano. No final de janeiro, por exemplo, Mineirinho esteve em Campinas com o então ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, a quem entregou ofícios assinados por Leitinho, oficializando o pedido da gestão municipal por recursos federais para obras de pavimentações das avenidas Eduardo Karklis e Brasil; para a construção de duas represas e para a construção de novos reservatórios de água bruta.

Mineirinho e a vereadora Marcia Rebeschini também estiveram reunidos recentemente com assessores do senador Alexandre Giordano, ocasião em que formalizaram pedidos de recursos para pavimentação dos trechos de terra das avenidas Eduardo Karklis e Brasil (reforçando os ofícios entregues ao ex-ministro) e a construção do Centro de Convivência do Idoso em uma área municipal do Jardim São Jorge.