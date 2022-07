Vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho, participou na manhã dessa terça-feira (19/07) da 235ª Reunião dos Membros do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas). No encontro realizado em Pedreira, Mineirinho representou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e pediu agilidade na liberação de recursos prometidos para a instalação de uma base do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo no município, cujo convênio foi assinado em novembro de 2021.

A reunião mensal organizada pelo Conselho e pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) contou com as presenças de prefeitos e representantes das 20 cidades que compõem a RMC, incluindo o anfitrião Fabio Vinicius Polidoro, o presidente do CD-RMC, Gustavo Reis (prefeito de Jaguariúna), o secretário executivo da PM e representante da Secretaria de Segurança Pública do Estado, coronel Álvaro Batista Camilo.

“Aproveitando a pauta de Segurança, Nova Odessa está aguardando uma base do Corpo de Bombeiros. Juntamente com o deputado Rafa Zimbaldi, conquistamos uma verba, através do Governo do Estado. Gostaria de saber o que está acontecendo com essa verba, porque os equipamentos para a base dos Bombeiros de Nova Odessa já estão na cidade de Americana, mas a verba (para a obra civil) não está saindo. Espero que não seja nada político e gostaria de pedir apoio a você (Gustavo Reis), porque as empresas de Nova Odessa clamam por esse Corpo de Bombeiros há muitos anos”, disse o vice-prefeito novaodessense.

Mineirinho lembrou que o Corpo de Bombeiros é “uma necessidade para a cidade”. “Perdemos recentemente uma empresa de grande porte, ainda na gestão passada, que foi completamente queimada por não termos um Corpo de Bombeiros. A cidade está recebendo muitas empresas. Não temos o que reclamar do Governo do Estado, pois temos recebido muitas coisas, mas a liberação dessa verba é muito importante, precisa ser liberada”, ressaltou.

Gustavo Reis e coronel Camilo se comprometeram a averiguar o porquê dessa verba prometida e destinada para a construção da base do Corpo de Bombeiros em Nova Odessa ainda não ter sido liberada. “Vamos ver o que está acontecendo com (a verba para) Nova Odessa”, disse o presidente do Conselho. A base vai ser construída numa área municipal da Avenida João Pessoa já destinada para esta finalidade.

PAUTA

Outros temas de interesse das prefeituras que compõem a RMC foram discutidos, entre eles a criação de uma Câmara Técnica dos Negócios Jurídicos, a apresentação do Projeto “Modernização do Sistema de Videomonitoramento da RMC”, com estatísticas das cidades de Indaiatuba (com redução de 85% quase 90% no índice de furtos e roubos), entre outros.

“O futuro será um grande ‘Big Brother’, ou seja, a tendência é a integração de todas as forças de segurança visando proteger a sociedade e preservar o patrimônio”, disse o coronel Camilo, ao apresentar as estatísticas de Segurança no Estado e reforçar que “o sistema de monitoramento é eficaz no combate à criminalidade, e que a população deve ser incentivada a registrar qualquer tipo de ocorrência”.

FUNDOCAMP

Foi deliberado ainda, via Fundocamp, a aprovação de proposta de aplicação de recursos para “Parques Infantis Inclusivos” para Nova Odessa e Pedreira. O Fundocamp financia e investe em programas e projetos de interesse da RMC, além e contribuir com recursos técnicos e financeiros para a melhoria dos serviços públicos municipais, a qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico da região.

Composta por Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D´Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo, a RMC é a segunda maior do Estado e a quinta maior do País, com um PIB de quase R$ 200 bilhões.