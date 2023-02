Mineirinho leva Nova Odessa ao Cidades Excelentes

Vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Mineirinho

participou na manhã dessa quinta-feira (09/02), em Campinas, do anúncio da nova edição do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023 – já considerado o “Oscar” da Gestão Pública no Brasil. Foi nesta premiação que Nova Odessa foi vencedora ano passado na categoria “Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública” dentre todas as cidades do Estado de São Paulo com população entre 30 e 100 mil habitantes, e ficou entre as três melhores do país.

A reunião aconteceu nas dependências da sede emissora e contou com a presença de prefeitos e vice-prefeitos de toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas) e do presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, o Johnny Saad. Mineirinho representou o prefeito novaodessense, Cláudio José Schooder, o Leitinho, que estava em viagem oficial a Brasília.

“É gratificante participar dessa reunião na sede do Grupo Bandeirantes. Além da visita à emissora, o Instituto Áquila apresentou as informações sobre o Prêmio Band Cidades Excelentes, ou seja, anunciou a edição de 2023, que deve acontecer no segundo semestre. É um prêmio que representa as práticas contínuas de melhorias, e que na edição do ano passado Nova Odessa foi premiada”, disse o vice-prefeito de Nova Odessa.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila e tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

A finalíssima nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022 aconteceu em novembro no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), em Brasília/DF. Na fase estadual, Nova Odessa havia sido a vencedora deixando Santa Cruz do Rio Pardo e Vinhedo, as demais finalistas, para trás. Na fase nacional, foi finalista ao lado de Carlos Barbosa/RS e Timbó/SC, a vencedora nesta faixa populacional.

“Concorremos com cidades do Brasil inteiro e conseguimos ficar entre as três primeiras, e isso é motivo de orgulho. Parabéns a todos os servidores públicos, empreendedores, trabalhadores e estudantes que fazem de Nova Odessa a cada dia um lugar melhor para todos”, declarou o prefeito Leitinho na ocasião.

“É mais uma grande conquista e um reconhecimento da qualidade de vida que nós temos. Estou voltando amanhã de Brasília trazendo mais esse título importante para nossa história”, completou. O vídeo da cerimônia pode ser assistido no link https://www.youtube.com/watch?v=cjZW9bumz5w.

As iniciativas foram avaliadas com base nos pilares do IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila): Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública; Infraestrutura e Mobilidade; Saúde e Bem-Estar; Educação; e Sustentabilidade. A plataforma é estruturada com base em um IA (Inteligência Artificial) que, a partir de algoritmos, consolida os resultados de 62 indicadores em uma única nota final. Veja mais em https://cidadesexcelentes.com.br/ e em https://igma.aquila.com.br/.

Nova Odessa obteve um IGMA geral de 67,74. Na categoria em que ficou entre as três melhores do Brasil em sua faixa populacional, a de “Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública”, a nota municipal foi de 85,80. Mas a maior nota de Nova Odessa foi em “Infraestrutura e Mobilidade Urbana”: 89,65.

