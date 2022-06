Vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda Mineirinho, participou na manhã dessa terça-feira (21/06) da 234ª Reunião dos Membros do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), órgão composto pelos 20 chefes do Poder Executivo. O encontro foi realizado no Campus I da PUC-Campinas (Pontifícia Universidade Católica). A reunião mensal é organizada pelo Conselho e pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas).

Mineirinho representou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho. Também estiveram presentes o secretário-adjunto de Obras de Nova Odessa, engenheiro Renan Cogo da Silva, e o diretor técnico da concessionária municipal de Saneamento Coden Ambiental, Rean Gustavo Sobrinho.

“Foi um encontro muito proveitoso, presidido pelo (prefeito de Jaguariúna) Gustavo Reis, em que discutimos diversos temas de interesse das prefeituras que compõem a Região Metropolitana. Tivemos a participação do chefe de Gabinete do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem), Edson Caram, que falou sobre os investimentos já realizados pelo Estado dentro da RMC. Foram deliberados diversos assuntos da Agemcamp e apresentadas demandas de várias prefeituras”, comentou o vice-prefeito Mineirinho.

A RMC já recebeu quase R$ 700 milhões em investimentos do governo estadual para obras de mobilidade através do Programa “Novas Estradas Vicinais”, prevê garante obras para recuperação da pista, pavimentação de estradas em terra e melhorias em sinalização e sistema de drenagem, além de recapeamento e construção de viadutos.

O encontro contou com prefeitos e representantes dos municípios e das secretarias estaduais, além do próprio anfitrião e reitor da instituição, Germano Rigacci Júnior, que falou da importância da PUC-Campinas e a sua contribuição para os municípios da RMC frente aos desafios da gestão pública, ou seja, os projetos desenvolvidos na Universidade que podem contribuir com a melhoria da administração pública nos municípios da região.

O presidente do Conselho da RMC e prefeito de Jaguariuna, Gustavo Reis, agradeceu a recepção da PUC-Campinas aos prefeitos e destacou que ela está entre as melhores do País. “Hoje tivemos a oportunidade de conhecer alguns dos importantes projetos que esta universidade está desenvolvendo em nossa região”, disse.

Outros temas discorridos na pauta foram o “Selo do Idoso”, os investimentos do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo para a RMC, “Intratech – Gestão Pública Inteligente” e o Projeto “Cidade da Gente”.