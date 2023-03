Mineirinho foi pra cima da empresa

O Hospital Municipal de Nova Odessa, passará a ter em breve uma ala de tomografia (tomógrafo), isso porque o vice-prefeito Mineirinho, exigiu da empresa que presta serviços para o hospital do município. Em estudo realizado com a secretaria de saúde, Mineirinho, chegou a conclusão que a cidade vai economizar tempo e dinheiro com esse equipamento dentro do hospital de Nova Odessa.

“Temos de priorizar a qualidade no atendimento, é um tomógrafo de primeira categoria, com precisão milimétrica”-explicou o vice-prefeito Mineirinho.

Mineirinho, explicou também o aparelho de Tomografia vai trazer facilidade para o diagnóstico do paciente, com identificação correta do local acometido e cirurgias menos invasivas”,- comemorou o vice-prefeito!

Leitinho busca integrar bombeiros civis ao futuro Corpo de Bombeiros



Defensor ferrenho da importância do voluntariado em todas as áreas, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, busca formas de integrar a atuação dos membros da Associação dos Bombeiros Civis Voluntários de Nova Odessa à chegada da nova unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo à cidade, cuja sede na Avenida São Gonçalo está em fase final de obras de adequação e deve entrar em operação nos próximos meses.

Neste sentido, Leitinho promoveu na tarde da sexta-feira (17/03), em seu gabinete, uma reunião do comando do Corpo de Bombeiros na região com dirigentes da Associação. Segundo João Carlos da Silva, presidente da Associação, cerca de 40 voluntários são membros da entidade atualmente. O exemplo dado foi o que já acontece em Holambra, na própria RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Participaram da reunião o secretário municipal de segurança, coronel Carlos Fanti, o secretário de Governo, Robson Paulo, o secretário de Assuntos Jurídicos, Vania Cezaretto, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Vanderlei Wililans Vanag, o comandante do 16º Grupamento de Bombeiros de Piracicaba, tenente-coronel Daniel Alípio, o sub-comandante e major Kleber Moura de Oliveira, o capitão João Paulo Laso e o 1º tenente Magnum. Pela Associação, estavam presentes o presidente João Carlos da Silva e Douglas Aparecido de Lima Vilella.

“Um trabalho entre o Corpo de Bombeiros e os voluntários da Associação será bom para todos, principalmente para nossa população. O voluntário civil atuando junto ao militar, unidos e sem rivalidades, será um grande ganho para o morador de Nova Odessa, como é hoje o trabalho da GCM (Guarda Civil Municipal) com as polícias Civil e Militar da nossa cidade. Vamos fazer o possível para viabilizar essa parceria”, afirmou o prefeito Leitinho.

“O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo está aberto a credenciar todo e qualquer cidadão que queira atuar como voluntário, cumpridos os requisitos mínimos estabelecidos em portaria. Credenciando, vamos trazer esse voluntário para trabalhar conosco, sempre somando esforços, e quem vai ganhar é a população”, garantiu o tenente-coronel Alípio.

A integração dos voluntários ao trabalho do Corpo de Bombeiros já vinha sendo apontada pelo prefeito Leitinho, mas tornou-se ainda mais urgente quando, a partir de uma representação de terceiros, o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) ingressou recentemente na Justiça Local com uma ação civil pública que pede a dissolução da Associação por questões legais.

No âmbito desta ação, um pedido de liminar para suspender as atividades dos voluntários foi negado pelo juiz, apontando que “a prestação dos serviços – de nítido caráter social – ocorre há algum tempo, sem qualquer notícia de falhas ou potenciais riscos causados à população”.

O prefeito ressaltou, por fim, que a ação da Promotoria não foi “provocada” nem partiu da gestão municipal e não tem ligação com a chegada do Corpo de Bombeiros militares à cidade.

