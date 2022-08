A influencer e comunicadora do rádio Mili Anjos vai coordenar a parte de ‘redes’ da campanha do novato de Israel Jorge, candidato a deputado estadual que pretende entrar forte em Americana, SB e Nova Odessa.

INSTA, TIKTOK E PREF.S- Mili trabalhou por mais de uma década na Vox90 e também já atuou em campanhas eleitorais e na prefeitura de Americana no governo Diego de Nadai e com o ex-prefeito Omar Najar. Hoje tem mais de 151 mil de seguidores no instagram e deve dar um ‘boost’ também no tiktok, rede que mais cresce no Brasil desde 2020.