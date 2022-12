Da Farofa da Gkay, a influenciadora Karoline Lima, ex do jogador da seleção Éder Militão, comentou a reaproximação entre o zagueiro e uma antiga namorada, que veio antes de Karol. Durante a Copa no Catar, Militão voltou a seguir, curtir e comentar fotos da atriz e influenciadora Tiffany Alvares, de 23 anos, com quem namorou em 2019.

Em uma postagem sobre o novo relacionamento do pai de sua filha, Karoline não hesitou e fez revelações: “Inclusive a saudade que os dois tinham era tão grande, que bateu enquanto eu ainda tava com ele, e grávida. Que loucura! e Inclusive a gata também é tão cara de pau, que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava pra me aconselhar horrores. Depois descobri que pelas minhas costas tava lá belíssima pegando ele… e eu grávida. A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmeas.”

“Ah, e tem mais. Muitas vezes a gata me pilhava pra eu inclusive surtar mais ainda. Dizia que ele já tinha feito tudo aquilo com ela, que ele era um lixo, e que inclusive, tinha passado doença pra ela! Fazia de tudo pra que eu surtasse e discutisse com ele, e depois saísse de maluca. Mas depois vinha dizer que ‘Deus tinha um propósito pra minha família’. Tenho print do que quiserem inclusive”, finalizou Karol.

Tifanny e Militão namoraram em 2019, mas nunca chegaram a assumir publicamente o relacionamento ou a falar dele. A jovem, no entanto, frequentava os estádios quando o Real Madrid jogava, foi apresentada à mãe e ao restante da família e tinha a simpatia da torcida do time.

O namoro acabou misteriosamente como começou. E Tiffany engantou uma relação com Gabriel Veron, ex-jogador do Palmeiras e atualmente no Porto, no futebol europeu, com quem teve um filho, há 9 meses.

Na última postagem da atriz, Militão deixou uma carinha com corações. O que também foi notado por alguns sites espanhóis que já especulam a reaproximação dos dois. Tiffany ficou conhecida por ter sido uma das dublês de Larissa Manoela em “Cúmplices de um resgate”.