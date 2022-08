Entre os meses de janeiro e julho deste ano, os profissionais de odontopediatria do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), da Secretaria de Saúde de Americana, atenderam 1.061 crianças. Em 2021, foram 1.503 crianças atendidas durante o ano todo.

O setor oferece atendimento especializado às crianças de zero a 11 anos, desde condicionamento (ação para reduzir a resistência de algumas crianças aos procedimentos odontológicos), orientação sobre alimentação, escovação, uso do fio dental, restaurações, extrações e tratamento de canal infantil.

O atendimento tem início com orientações aos pais sobre higienização e cuidados com a boca do bebê, e acompanhamento a partir da erupção dos primeiros dentes.

Toda criança deve passar por uma avaliação no dentista a cada seis meses e os pais (ou responsáveis) podem procurar a unidade básica de saúde mais próxima à residência, com documento pessoal e o cartão SUS da criança, para agendar uma avaliação.

Se o profissional da unidade básica entender que a criança necessita de tratamento especializado, então ela será encaminhada ao CEO, onde será realizado o agendamento e uma avaliação inicial para o acompanhamento com o especialista.