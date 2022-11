O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações da prefeitura sobre a praça de esportes localizada entre as Ruas São Pedro, Santo Onofre e São Joaquim, no bairro São Manoel. O parlamentar afirma ter sido procurado por moradores do bairro solicitando apoio por melhorias para a praça. “Estivemos no local e constatamos que o atual cenário caracteriza abandono”, aponta Pastor Miguel.

De acordo com o autor, além da falta de limpeza e capinação são necessárias melhorias no alambrado e pintura, assim como investimentos com cestas de basquete, redes e outros materiais que possibilitam a prática de atividades e esportes.

No requerimento, o vereador pergunta se a prefeitura de Americana tem conhecimento da situação da praça e se existem estudos para melhorias. Pastor Miguel questiona se é possível fazer uma parceria com empresários para restaurar a quadra poliesportiva.

Além disso, pergunta se o local está aberto ao público e se é necessário agendamento para utilização do espaço, principalmente para grupos de atividades físicas. Outro ponto questionado é sobre a responsabilidade pelo funcionamento do local.

Por fim, o parlamentar sugere a implantação de um estacionamento para os frequentadores da praça, incluindo a realização de melhorias na iluminação da praça, principalmente quanto à colocação e lâmpadas de LED.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão ordinária da próxima quinta-feira (dia 24). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.