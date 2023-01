Michelle vira garota propaganda de cosméticos

Michelle Bolsonaro deixou para trás

os discursos nos púlpitos de igrejas evangélicas, uma constante durante o período de campanha eleitoral em prol de seu marido, e está fazendo publicidade na web. A mulher de Jair Bolsonaro, que está com ele em Orlando, nos Estados Unidos, desde o final do ano passado, quando deixaram o palácio alvorada, em Brasília, agora anuncia produtos para a pele.

Na última quarta-feira, 18 de janeiro, a ex-primeira-dama começou a postar vídeos em seus stories, assinalando “produtos que amo” e “peça o seu aqui”.

“Olá, meus queridos. A gente está passando aqui hoje para mostrar pra você dois produtos que eu amo do meu amigo Agustin Fernandez. Um que eu uso antes de maquiar e outro que eu uso antes de dormir”, disse ela.

A amizade entre o maquiador e a ex-primeira-dama começou antes mesmo da eleição que tornou Bolsonaro presidente, em 2018. Ele era presença constante no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, também por ser o maquiador oficial de Michelle.

Os dois amigos costumam se divertir juntos e já apareceram curtindo em uma pista de kart. Eles, na ocasião, posaram de capacetes e sorridentes.

Em 2021, Letícia Firmo, filha de Michelle, passou a trabalhar como revendedora da linha de make do rapaz. A enteada do então presidente havia se associou a uma amiga para levar maquiagem e cosméticos de Agustin para Brasília, onde somente as duas podem comercializá-las.

Uma técnica coreana não invasiva que ajuda a recuperar a saúde do seu rosto

O mercado asiático tem se tornado uma referência mundial em beleza nos últimos anos, graças à sua abordagem inovadora de cuidados com a pele e beleza, que é conhecido popularmente como “K-beauty” (Coréia). A Ásia tem uma longa história de uso de ingredientes naturais e tradicionais, como óleos essenciais e extratos vegetais, para melhorar a saúde e a aparência da pele.

“Para se ter uma pele radiante, é necessário a combinação correta das massagens e exercícios com alguns hábitos que a maioria de nós coreanas já temos como estilo de vida”, explica Margot Young Park, especialista em massagens faciais coreanas, que criou o Manual Facial: um método de rejuvenescimento natural coreano.

O método de rejuvenescimento natural coreano é uma abordagem para a beleza que se concentra em cuidados com a pele, dieta e estilo de vida saudável. Ele se baseia na filosofia de que a beleza vem de dentro para fora e que é possível melhorar a aparência e saúde da pele através de novos hábitos e cuidados diários. Ele inclui uma série de passos de cuidado da pele, além de mostrar a importância que a alimentação, e principalmente a proteína, tem para combater a flacidez da pele. O método coreano de rejuvenescimento natural também inclui uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis, como corrigir os erros de postura. Isso é para garantir que o corpo tenha todos os nutrientes e energia necessários para manter a pele saudável e radiante.

O envelhecimento é um processo natural e inevitável que ocorre com todos os seres vivos. Ele é caracterizado por mudanças físicas, biológicas e psicológicas que ocorrem ao longo do tempo. Embora não possamos parar esse processo, podemos tomar medidas para ajudar a manter a saúde e a qualidade de vida enquanto envelhecemos.

Mas, por que algumas pessoas envelhecem mais rápido do que outras?

A especialista explica que a resposta está relacionada a três fatores:

Biológico: as mudanças fisiológicas e o envelhecimento natural do organismo.

Psicológico: o comportamento das pessoas em relação aos desafios da vida e a si mesmo.

Social: o envelhecimento social está diretamente associado aos hábitos e ao seu estilo de vida.

“É muito bom saber que tem muitas coisas que dependem apenas da gente se quisermos viver por muitos anos com uma aparência mais jovem e saudável”, completa Margot. “E apesar de você, estar me conhecendo hoje com uma pele boa e no meu peso ideal, infeliz ou felizmente nem sempre foi assim. Por isso, hoje o meu foco é ajudar o maior número de pessoas que, assim como eu, querem envelhecer de forma saudável, aparentando ser anos mais novas naturalmente e se sentindo para sempre jovem”, explica.

