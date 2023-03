Michelle Bolsonaro e o escândalo das jóias

Aposta do PL para 2026, a ex-1a dama Michelle Bolsonaro

pode ser alvo de investigação da Polícia Federal nas próximas semanas.

O problema para ela seriam os famosos ‘Diamantes para Michelle’: governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente joias de R$ 16,5 milhões. Peças foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos com assessor de ex-ministro; ex-presidente mandou ofício para a Receita devolver mercadoria e até avião da FAB para buscá-la

28 de dezembro de 2022, três dias antes de fugir, houve a quarta tentativa de Bolsonaro reaver as joias apreendidas. Desta vez, o próprio enviou ofício ao gabinete da Receita para solicitar que os bens fossem destinados à Presidência da República.

Ministro da Justiça Flávio Dino deve entrar em cena na próxima semana e colocar a PF para investigar caso das joias milionárias dos Bolsonaro.



ELA IRONIZA

Michelle Bolsonaro sobre o escândalo das joias: ‘Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo?’.

Acidentes ambientais: é possível evitá-los?

Livro infantil alerta para importância da preservação dos recursos naturais

No Brasil, ano após ano, as chuvas causam tragédias ambientais e devastam várias cidades. O litoral norte de São Paulo e o município de São Gonçalo (RJ) são exemplos recentes de locais que foram afetados devido a fatores relacionados à chuva, com mortes, famílias desabrigadas e muita destruição. As cenas se repetem: inundações, deslizamentos de terra, estradas interditadas e interrupção de serviços básicos como abastecimento de água, gerando caos e prejudicando os moradores desses locais.

Em muitos casos, esses desastres naturais poderiam ser evitados, se houvesse um trabalho de prevenção. Cabe ao poder público executar as medidas preventivas, mas cabe à população cobrar que elas sejam realizadas. E um dos caminhos para fazer essa conscientização é por meio da literatura. Alguns livros apontam até soluções para resolver problemas ambientais.

A escritora Isa Colli defende essa bandeira há muito tempo, abusando da ludicidade nas suas propostas literárias que ao mesmo tempo encantam e educam as crianças para o cuidado com a natureza.

“A literatura é muito eficaz para chamar a atenção das pessoas, especialmente da garotada, para temas atuais e delicados, incluindo a preservação e proteção do Planeta”, opina a autora.

