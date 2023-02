Michelle Bolsonaro adere ao carnaval sem assédio

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) virou “garota-propaganda” de uma campanha do partido sobre assédio sexual no Carnaval. O partido é o mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro. “‘Minha fantasia não é um convite’. Não é não!””, afirmou em um vídeo veiculado pela sigla ao incentivar que mulheres acionem os serviços de emergência 180 e 190.

“O Carnaval é uma tradição do nosso país. É um momento esperado por muitos para se divertirem. Todos que gostam e desejam têm o direito de aproveitar as festas, mas não podemos esquecer que é preciso respeitar o espaço do outro. A segurança de todas as pessoas precisa ser garantida. Se você for vítima de assédio, denuncie. Você não está só. Disque 190 para emergência e 180 para investigação. Fiquem atentos ao tema deste ano: ‘Minha fantasia não é um convite’. Não é não!”, disse Michelle Bolsonaro no vídeo publicado nas redes sociais.

A ex-primeira-dama foi oficializada presidente nacional do PL Mulher na última quarta-feira (15). A confirmação foi feita pelo presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, durante evento na sede da legenda em Brasília, com as parlamentares da bancada feminina do partido na Câmara dos Deputados.

Valdemar da Costa Neto afirmou, no final de janeiro, que Michelle seria uma candidata forte para disputar a Presidência da República em 2026. Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece nos Estados Unidos, a ex-primeira-dama iniciará uma intensa agenda de viagens pelo Brasil promovendo reuniões com o objetivo de atrair mais filiadas. Também manterá o eleitorado de Jair Bolsonaro.

Carnaval e as DSTs

Entra ano, sai ano, a preocupação com doenças e infecções sexualmente transmissíveis (DSTs e ISTs) se intensificam durante o Carnaval e começam as campanhas de prevenção. Em sua última pesquisa sobre o tema, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que apenas 22,8% de brasileiros acima de 18 anos usam preservativo durante as relações sexuais. Ou seja, aproximadamente 26,6 milhões de pessoas.

Outro dado importante vem do Ministério da Saúde: entre jovens de 15 a 24 anos, apenas 56,6% usam camisinha. Por isso é cada vez mais importante conhecer quais são essas doenças e infecções, assim como os cuidados que é preciso ter para se prevenir e não precisar deixar de lado os momentos de diversão.

“As doenças mais comuns são as verrugas genitais, a sífilis e a gonorréia, que causa uma inflamação na uretra com corrimento bem característico. Em segunda ordem, mas não menos importante, temos a herpes genital, a pediculose, a escabiose e a tricomoníase. Outras menos comuns são a infecção pelo HIV, o linfogranuloma venéreo, conhecido como bulbão, a donovanose, e as hepatites B e C”, explica o médico urologista Heleno Diegues Paes.

Ele afirma que a melhor maneira de prevenção das DSTs ainda é usar camisinha em todas as relações sexuais, seja vaginal, anal ou oral, e faz um alerta: “Mesmo com o uso de preservativo, é possível contrair algumas doenças como as verrugas genital e a herpes genital, desde que haja lesões em áreas não cobertas”.

Outras maneiras de se proteger consistem em evitar a promiscuidade, ou seja, a troca frequente de parceiros sexuais. Até porque, elas podem ser transmitidas por qualquer pessoa, mesmo as que aparentam ser saudáveis.

O Dr. Heleno destaca ainda que o contágio de algumas ISTs não acontece exclusivamente pelo sexo. Por exemplo, é possível contrair HIV, sífilis e hepatites por transfusão sanguínea, ou pediculose e escabiose por meio do contato com roupas contaminadas.

