Muito se fala sobre o envelhecimento da população, e a necessidade de adequação do varejo como um todo para este público mais experiente, com mais renda e mais exigências. Mas ao mesmo tempo temos uma nova geração que já nasceu na era digital, passa o dia todo conectada, e a grande questão: o varejo e as marcas estão preparados e adaptados para as demandas deste público? Como pensa e quais os hábitos desses novos consumidores? Esse público da Geração Z, que possui entre 13 e 27 anos, mas que neste estudo, para a delimitação da amostra foi definido entre 18 e 24 anos, possui muito acesso a informação, tem sonhos e angústias do mundo atual, e muitas opiniões formadas.

De acordo com o Estudo, 64% dos jovens da Geração Z jogam games online, sendo que 75% são meninos e 55% meninas. Desses, 54% costumam comprar acessórios e extensões dentro dos games. O valor total gasto por mês pode chegar até R$500. Essa é uma das descobertas do estudo “Geração Z: metaverso, internet e hábitos de compra”, desenvolvido pela SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo) em parceria com a PiniOn, que faz uma radiografia dos principais hábitos de uso da internet, hábitos de compra e opiniões sobre a atualidade entre jovens de 18 e 24 anos.

O estudo mostra que 15% dos jovens fazem compras apenas pela internet. A maioria concentra suas compras em Marketplaces (76%), seguido por Aplicativos de entrega (53%). Também é perceptível o crescimento estável das compras através de redes sociais, principalmente pelo Instagram, onde os usuários são impactados por divulgação das grandes marcas e já realizam as compras por impulso, na hora, eliminando alguns pontos de atrito do varejo que incomodam esta geração mais impaciente. Falando em paciência, esse público possui alto índice de ansiedade, considerando o Top3box (notas 10, 9 e 8 para uma escala de 0 a 10), 54% consideram ter sentido ansiedade nos últimos meses.

As redes sociais são as principais fontes de informação e conteúdo deste público: 61% utilizam o Instagram como principal fonte de informação e notícias, a televisão ficou abaixo com 51%, e portais de notícias para 37% dos jovens entrevistados. Tem também o lado ruim desta dependência do celular – 57% dos entrevistados acessam o celular toda vez que são notificados, e 23% acessa pelo menos uma vez a cada 30 minutos.

É um público que está bastante decepcionado com a situação atual do Brasil – 63% classificam como Ruim ou Péssima, e aproximadamente 43% dos entrevistados possuem vontade de morar em outro país. Apesar deste desânimo, os sonhos continuam os mesmos das gerações anteriores: Casa Própria, viajar e fazer uma faculdade.

Metodologia

O estudo entrevistou 650 consumidores em todo o país, e teve como objetivo quantificar aspectos relacionados aos hábitos de uso da internet, hábitos de compra online, e opiniões desse novo consumidor, jovens entre 18 e 24 anos.

A íntegra do estudo está disponível no site da SBVC: