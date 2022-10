Em 1922 o Brasil realizou sua primeira transmissão de rádio. Hoje, 100 anos depois, o meio de comunicação ainda figura entre os mais populares do País e se destaca, principalmente, pela credibilidade.

O Inside Radio 2022, estudo realizado pela Kantar IBOPE Media, divisão da Kantar especializada em pesquisa de mídia, mostra que 56% dos ouvintes afirmam confiar no rádio para se manter informados. O dado representa um crescimento significativo ao longo dos últimos anos: 20% entre 2017 e 2022.

A confiança do público no meio de comunicação é uma boa oportunidade para marcas e anunciantes que pretendem investir em publicidade radiofônica. De acordo com o levantamento, 37% dos ouvintes que lembram ter ouvido propagandas em áudio já compraram ou pesquisaram algum produto após ouvir publicidade no rádio.

A categoria que obteve os melhores resultados de buscas e compras após a veiculação de anúncios é a de Super, Hipermercados e Atacadistas (58%). Restaurantes e Lanchonetes aparecem em segundo lugar, com 37%.

O público também demonstra interesse por propagandas publicitárias de Lojas de Departamento (25%) e de Medicamentos em geral (25%). A categoria de Serviços Financeiros (12%) completa o top 5 dos nichos que mais impactam os ouvintes.

O fato de o tradicional meio de comunicação ser uma alternativa sólida para anunciantes, aliado à reabertura do mercado e à retomada econômica dos últimos meses, resultou em um aumento no número de propagandas no rádio. O volume de inserções no primeiro semestre de 2022, por exemplo, cresceu 25% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

No total, os primeiros seis meses deste ano registraram quase 6.700 anunciantes, distribuídos em mais de 7 mil marcas – crescimento de 31% e 38%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2021. Vale a pena destacar que 3.200 desses anunciantes são exclusivos e veicularam publicidade apenas no rádio.

Outro dado importante – que reforça ainda mais o posicionamento do canal como um meio sólido para atingir o público por meio de propagandas – é que foram registrados quase 4 mil novos anunciantes (que não tinham investido em rádio em 2021) no primeiro semestre de 2022. Para novas marcas, o número chega a quase 5 mil.

Sobre o Inside Radio

O Inside Radio 2022 é produzido a partir de dados de audiência de rádio, cuja cobertura é aferida pela Kantar IBOPE Media em 13 regiões metropolitanas: Campinas, Fortaleza, Recife, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Goiânia, Distrito Federal, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

Sobre a Kantar IBOPE Media

A Kantar IBOPE Media faz parte da Kantar, líder global em dados, insights e consultoria. Oferecemos as mais abrangentes e precisas informações sobre consumo, desempenho e investimento de mídia, provendo aos clientes da América Latina dados para a melhor tomada

de decisão. A Kantar IBOPE Media conta com aproximadamente 3.500 colaboradores e possui operações em 15 países latino-americanos.

Sobre a Kantar

A Kantar é líder global em dados, insights e consultoria. Atuamos em mais de 90 mercados e somos a empresa que mais entende como as pessoas pensam, sentem, compram, compartilham, escolhem e veem. Ao combinar nossa experiência sobre o conhecimento humano com tecnologias avançadas, ajudamos nossos clientes a entender as pessoas e inspirar crescimento.