Messi eleito melhor do Mundo da Fifa

Campeão do Mundo no Catar, Léo Messi

foi eleito esta segunda-feira o ‘The Best’ da Fifa, entidade máxima do futebol. Pela 7ª vez, ele foi eleito o melhor jogador do mundo no FIFA The Best.

O craque argentino foi o protagonista do Mundial ao lado do outro concorrente da tarde/noite de hoje- Mbappé. Os dois são companheiros de clube e concorriam com outro francês, o craque Karim Benzema, campeão com o Real Madri.

Benzema não foi à Copa porque estava machucado.

Em homenagem a Pelé no Fifa The Best, Ronaldo faz duro discurso contra o racismo e ressaltou importância do Rei para a causa.

Casemiro é o único brasileiro na seleção masculina da FIFPro.

Copa consagra Messi. Veja 17 estatísticas

A RAINHA DO FUTEBOL FEMININO! Alexia Putellas vence pela 2° vez consecutiva o Prêmio Fifa The Best de melhor jogadora do mundo.

O Real Madrid decidiu boicotar a premiação do FIFA The Best pela ausência de Vini Jr entre os 26 melhores do mundo.