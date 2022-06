A Mesa Diretora da Câmara de Americana avalia demitir o assessor do vereador Dr Daniel (PDT) Marcelo Masoca após ele ter se desentendido com alguns vereadores na sessão da última quinta-feira durante debate sobre a situação do hospital Seara. Segundo o vereador Thiago Brochi (PSDB), nesta segunda vão ser procurados os meios para que Masoca venha a ser exonerado.

“Ainda não sabemos se será por meio de sindicância ou conselho de Ética. Ele desrespeitou a mim e outros vereadores e não podemos passar a mão na cabeça”, disse Brochi.

DR DANIEL– Já Dr Daniel, que contratou Masoca para seu gabinete, disse desconhecer o movimento e que espera que sua vontade (escolha dos assessores) prevaleça. “A única coisa que ele fez foi proteger uma mulher que estava sendo insultada por um outro homem e uma mulher”, falou o vereador em defesa do assessor.