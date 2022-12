Durante os últimos meses deste ano, o Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o curso de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana), promoveu diversos projetos e trabalhos nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Nos dias 14 e 17 de outubro, por exemplo, as estagiárias da faculdade promoveram uma ação para os pais dos alunos das escolas EMEF Haldrey Michelle Bueno e CMEI Padre Victor Facchin, no Jardim São Manoel, sobre a Pirâmide Alimentar.

A ação disponibilizou, através dos cadernos de recados dos alunos, um QR-Code direcionado aos pais, direcionando-os para um vídeo online explicando sobre a Pirâmide Alimentar, sendo possível acessar de qualquer lugar e dispositivo móvel.

“O objetivo foi apresentar a história da Pirâmide Alimentar aos pais, bem como promover mudanças de hábitos alimentares saudáveis, visando a saúde global do indivíduo e a prevenção de doenças”, destacou a nutricionista responsável técnica do Setor de Alimentação Escolar do Município de Nova Odessa, Juliana Pissaia Savitsky.

“Desta forma, a Pirâmide serve como guia para auxiliar nas escolhas alimentares da população, abordando todos os grupos de alimentos, a fim de garantir todos os nutrientes necessários para a saúde e bem-estar, pautando em proporcionar variedade, equilíbrio e moderação nas escolhas alimentares”, acrescentou Juliana.

O projeto foi realizado pelas estagiárias de nutrição Anelize Correia de Morais e Giovanna Bovo Guth Freitas, sob a supervisão da coordenadora do curso de Nutrição da FAM, professora Glennys Mabel Caballero Córdoba, da supervisora Joseane Almeida dos Santos Nobre, sob supervisão de Juliana.

Outros projetos promovidos pela parceria entre Merenda Escolar Municipal e FAM nas duas escolas municipais do São Manoel incluíram a avaliação antropométrica de 398 alunos, o desenvolvimento de uma “horta na garrafa PET” dentro da sala de aula, com a colaboração dos alunos e professores, e a realização de uma oficina culinária desenvolvida pelas estagiárias nos dias 07 e 11 de outubro, sendo empregada a preparação de uma farofa de cenoura.

A MERENDA

A Merenda Escolar da Prefeitura de Nova Odessa atende diariamente a quase 6 mil estudantes da cidade, incluindo as 27 unidades da Rede Municipal de Ensino, desde os CMEIs (as “creches” municipais) até as EMEFs e EMEFEIs (as unidades que atendem a crianças de 6 a 11 anos). O Município atende ainda, com merenda escolar, as ONGs Apae, Casa Abrigo Casulo e SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade, a “guardinha” da cidade).

A equipe é composta por cerca de 190 profissionais, incluindo os 14 colaboradores municipais que atuam na central, localizada na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no antigo CTPV. Diariamente, são servidas cerca de 13.600 refeições, incluindo 3.800 desjejuns, 3.800 almoços, 3.800 jantares e 2.200 lanches para os alunos de período integral.