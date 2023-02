Cerca de 105 profissionais dos Setores de Merenda e de Limpeza Escolar

que atuam nas 25 unidades da Rede de Ensino da Prefeitura de Nova Odessa participaram nessa quinta-feira (23/02), no Teatro Municipal Divair Moreira, de uma capacitação muito produtiva. A atividade – prevista em legislação e que deve ocorrer duas vezes ao ano – esteve a cargo das nutricionistas do Setor de Alimentação Escolar do município, Juliana Pissaia Savitsky e Reginalda Ferraz.

A ocasião contou com a presença do secretário municipal de Educação, professor José Jorge, e a participação do pesquisador do Instituto de Zootecnia, Luiz Carlos Roma Junior, que falou sobre a importância das propriedades do leite A2 – de grande ajuda no tratamento de quem tem intolerância a lactose (ler abaixo).

De acordo com a nutricionista Juliana, a Rede Municipal conta com uma demanda de alunos com algum tipo de intolerância. “A capacitação foi muito produtiva, pois conseguimos reunir em uma única vez todas as auxiliares de apoio escolar da cozinha e a equipe da limpeza, além do Setor de Merenda Escolar. Após a pandemia, especialmente no retorno de 2023, houve um aumento significativo dos alunos com alguma necessidade nutricional especial, como a Diabetes tipo 1 e 2 e doença celíaca (intolerância ao glúten), intolerância à lactose e à proteína do leite, sensibilidade a corantes, e crianças com seletividade alimentar, onde podemos incluir os autistas”, disse.

Durante o treinamento foram abordados diversos temas aos participantes – de informações sobre as boas práticas de manipulação e higiene de alimentos – a ambientes, utensílios, equipamentos, instalações e necessidades nutricionais especiais. A capacitação abordou ainda a importância de evitar compulsões alimentares.

“É fundamental que sejam trabalhadas porções adequadas de cada tipo de alimento, segundo cada faixa etária. Temos atualmente um protocolo que é aplicado tão logo os pais informam sobre a necessidade nutricional dos seus filhos e a nutricionista em seguida agenda quando necessário com os pais e responsáveis nas unidades escolares. A equipe da cozinha também é acionada e recebe orientações para melhor tratar a situação. Os pais são orientados a levar laudo médico e os exames bioquímicos. De qualquer forma, precisamos seguir a pirâmide alimentar e o guia alimentar por faixa etária, definindo as porções ideais de acordo com a criança. Não é quantidade, mas qualidade”, garantiu.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental 1, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio, atendendo cerca de 5,6 mil alunos. Todos recebem diariamente todas as refeições previstas no PNAE.

LEITE ESPECIAL

O engenheiro agrônomo e pesquisador do Instituto de Zootecnia, Luiz Carlos Roma Junior, falou sobre a importância das propriedades do leite A2 – de grande ajuda no tratamento de quem tem intolerância à lactose. É que o leite A2 está se tornando cada vez mais popular por ser considerado um leite de mais fácil digestão comparado ao leite convencional (A1).

Segundo ele, há um projeto do IZ em estudo sobre a proteína desse tipo de leite. A intenção é fazer uma integração na alimentação das crianças do setor de merenda da Rede Municipal. Ele apresentou ainda a importância do leite como alimento, ou seja, a relevância nutricional (proteína, minerais, vitaminas), entre outras.

“É uma proteína diferente (a 2), uma fração da caseína com a verdadeira proteína do leite, e estamos analisando o impacto disso em crianças, para ver se há melhoras no aspecto de saúde delas, de crescimento etc. Já existem algumas pesquisas, mas no Brasil ainda são poucas, talvez essa seja pioneira no sentido de englobar o município todo, e não só um grupo de crianças. O IZ tem a tecnologia, o Centro de Referência (Genética), os animais que produzem essa proteína diferente, e vamos estudar”, completou.

