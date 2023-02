O mercado de games está acelerando a

produção de computadores PCs com cada vez mais capacidade e desempenho. Com isso, o segmento conhecido como ‘PC Gamer’ tem crescido de maneira exponencial. Hoje, por exemplo, pesquisas globais indicam que cerca de metade dos usuários utilizem seus computadores para jogos – em um número que não para de crescer.

Não por acaso, estimativas indicam que o mercado de hardware, incluindo máquinas de alta performance, seguirá crescendo solidamente nos próximos anos, movimentando mais de US$ 70 bilhões já em 2023, sendo impulsionado entre outros motivos por gamers que desejam máquinas cada vez mais capazes de oferecer máxima experiência durante os jogos, assim como eficiência para o trabalho.

As diferenças entre os computadores padrão e os específicos para games são basicamente a performance, a capacidade de processamento e os componentes de última geração que garantem uma velocidade diferenciada. Por isso, inclusive, é que equipamentos que inicialmente são destinados ao público gamer acabam, também, despertando o interesse de profissionais que precisam de equipamentos robustos, como fotógrafos, designers gráficos, videomaker, desenvolvedores de conteúdo, programadores, analistas, engenheiros, entre outros.

Com um desktop gamer, os profissionais destas áreas podem realizar trabalhos de animação 3D ou algo que exija renderização de quadros extremamente detalhados. Em sua essência, essa máquina é como qualquer outra, já que possui CPU, espaço de armazenamento permanente (disco rígido, SSD ou armazenamento em nuvem), espaço de armazenamento temporário (RAM), placa de áudio de ponta e dispositivos de entrada/saída (mouse, teclado, monitor de vídeo e alto-falantes).

A diferença é que esse tipo de computador tem uma CPU e uma placa de vídeo mais poderosas, além de memórias RAM / DDR4 ou DDR5 suficientes para lidar com multitarefas. Seu sistema interno mantém a temperatura, melhora o fluxo de ar, reduz o calor e evita danos aos componentes da PC, possibilitando que o equipamento siga funcionando com alto rendimento. Quando algum profissional encontra essas características em uma máquina que, ainda por cima, pode ser usada para entretenimento, o investimento é muito mais justificável.

Os gráficos de alto padrão e o poder de processamento proporcionados por um PC Gamer são vantajosos para quem trabalha em diversos setores. Os gráficos melhoram a qualidade de imagens e animações, facilitando o trabalho de edição, com resultados incríveis. Da mesma forma, os editores de vídeos precisam utilizar programas que exigem muita capacidade de processamento e de memória. Assim, um PC Gamer oferece os recursos necessários para suportar a carga de trabalho e realizar a edição de vídeo sem travar e prejudicar o usuário.

Até mesmo arquitetos desfrutam dessa capacidade para renderizar seus projetos de design de interiores na aplicação e visualizar seus espaços virtuais em plena qualidade de renderização. Sob o mesmo ponto de vista, os produtores musicais desfrutam do poder de processamento para realizar mixagens e edição de músicas. Da mesma maneira, quem trabalha com ciência de dados, mineração de dados, criptomoedas, Inteligência Artificial (IA) e outras áreas relacionadas, se beneficiam das configurações avançadas de um PC Gamer. As tarefas realizadas pelos profissionais desses setores exigem alto poder de processamento e consumem a memória, o que não afeta o desempenho de um computador com configuração avançada.

Outra vantagem interessante dos PCs Gamer é a capacidade de personalização, permitindo ajustar o computador para atender a demandas específicas de cada cliente. Isso possibilita um ganho de performance enorme exatamente nos games e nas aplicações de cada usuário, fazendo com que o uso seja bem dimensionado e a durabilidade do computador seja maior.

O fato de o equipamento rodar jogos com qualidade é uma vantagem a mais e pode ser encarada como mais uma característica de um equipamento versátil e completo. Por esses motivos, decidir entre um PC Gamer e um computador padrão é uma escolha fácil. Ainda mais quando o critério de escolha é a sua capacidade de gerar gráficos sem comprometer o processamento e travar a máquina, impactando na realização da tarefa e a produtividade.

Algumas dicas valiosas podem ajudar o usuário a escolher a melhor máquina para aquilo que busca. Por exemplo, é importante que a escolha considere uma fabricante que tenha uma área de engenharia atuante e comprometida em desenvolver projetos e modelos balanceando o que há de mais moderno em termos de tecnologia. Ainda, o usuário deve se informar sobre aspectos técnicos das máquinas, como qual a geração do processador daquele equipamento que o interessou. É comum vermos no mercado processadores serem indicados apenas pelos seus nomes, como I5 ou I7, sem mais detalhes. No entanto, um processador I7 de 7ª geração, por exemplo, é muito diferente de um atual de 13ª geração, tanto em performance quanto em preço. Por isso, é importante que o comprador busque se informar sobre esse e outros dados técnicos.

Outro ponto relevante é a mobilidade da máquina. Alguns profissionais precisam de alto desempenho tanto quanto necessitam que o equipamento os acompanhe em reuniões com clientes, por exemplo. Nesse cenário, uma nova opção surge: o notebook Gamer. Assim como os PC Gamer, esses notebooks possuem tecnologia de ponta para garantir o desemprenho necessário e ainda podem ser levados com facilidade a qualquer lugar. Os notebooks Gamer pesados e grandes ficaram no passado. Diversos modelos mais modernos, discretos, finos e leves já estão disponíveis.

O mercado de games trouxe inúmeros benefícios e a variedade de máquinas potentes, sejam desktops ou notebooks, está entre os principais. Hoje, já é possível escolher de forma bastante personalizada a máquina ideal para o dia a dia de cada usuário. Com os avanços tecnológicos cada vez mais rápidos, certamente novos modelos virão com ainda mais diferenciais, fornecendo outras inovadoras possibilidades para o comprador. E ele só tem a ganhar com isso!

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento