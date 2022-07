O Mercado Municipal de Americana passará por uma ampla revitalização. O projeto de reforma contempla a reorganização visual do prédio principal e do anexo, com conexão entre os dois edifícios, pintura padronizada e pátio externo para a realização de eventos promovidos pelos comerciantes.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância desta obra para a região central. “Nossa gestão tem um compromisso com os empreendedores da nossa cidade. O Mercadão é um patrimônio de Americana, um lugar de extrema importância e ficamos muito felizes em poder proporcionar essa revitalização, que também traz uma valorização para nossa região central. Investir em melhorias no Mercado Municipal, é preservar a nossa história, a nossa gente”, afirmou.

Estão previstas, ainda, a reforma completa dos sanitários, pavimentação e nivelamento do estacionamento, novo projeto de drenagem, reforma do muro que faz divisa com a linha férrea, instalação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras, jardineiras e espaço de convivência), instalação de piso de pedra portuguesa bege em toda a parte externa, alargamento da calçada da fachada principal, retirada de toldos e coberturas atuais e substituição por outros padronizados (pretos, retos e retráteis), iluminação externa em LED e pintura viária.

Todo o prédio será dotado de soluções que possibilitem a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, como construção de rampas de acesso, eliminação de degraus, larguras adequadas de circulação e vagas preferenciais no estacionamento.

Será realizado, também, um trabalho de prospecção para identificar qual era a cor do prédio quando foi inaugurado em julho de 1959. Com essas informações, o trabalho de pintura priorizará a cor original da construção.

“A reforma do mercado era algo muito sonhado pela população que frequenta esse importante estabelecimento da história de Americana. Queremos revitalizar essa área e trazer mais opção e conforto para nossos cidadãos e os comerciantes que lá trabalham e sustentam suas famílias”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Processo em andamento

O projeto de reforma estrutural do Mercadão já foi concluído pela Secretaria de Planejamento, e a Secretaria de Gestão de Convênios já deu início ao processo de recebimento das verbas que viabilizarão as obras. Devido ao período eleitoral, os trâmites documentais deverão ser concluídos em novembro deste ano para, em seguida, ser aberta a licitação para definir a construtora que será responsável pelos trabalhos.

O investimento na revitalização será de R$ 912.650,24, montante proveniente de dois convênios: um no valor de R$ 500 mil, com contrapartida prevista de R$ 18.611,24, destinado por meio de emenda do deputado estadual Roque Barbiere; e outro de R$ 350 mil, com contrapartida prevista de R$ 44.039,00, oriunda do prêmio que o programa municipal Comitê de Retomada Econômica recebeu da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional como o melhor programa de geração de emprego e renda.

“O repasse dos R$500 mil já aconteceu, mas aguardamos agora o término do período eleitoral para a assinatura do convênio que vai permitir a aplicação dos R$350 mil do prêmio. Está tudo caminhando de acordo com os trâmites e prazos legais”, explicou o secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto.

Sobre o Mercadão

O Mercado Municipal de Americana fica na Rua Anhanguera, nº 55, no bairro Conserva. Em agosto de 2010, ganhou o status de patrimônio sociocultural. E em setembro do mesmo ano, foi nomeado como Mercado Municipal Luiza Padovani, em homenagem a uma das mais tradicionais comerciantes do local.

O centro de compras funciona de segunda a sábado, das 6 às 18 horas, e aos domingos e feriados, das 6 às 12 horas.