O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta quinta-feira (2) da inauguração do Mercadão da Cidade e entregou a revitalização da Praça “Antônio Bueno de Camargo”. De propriedade da empresa Santos e Penteado Empreendimentos Ltda., o Mercadão foi implantado entre a Rua Floriano Peixoto e a Rua Pedro Álvares Cabral, na Vila Santa Cruz.

O Mercadão reúne 40 boxes voltados para alimentação, hortifruti, açougue, peixaria, plantas e flores, agropet, laticínios, produtos naturais, empório, entre outros, além de estacionamento, praça de alimentação, sanitários, administração e depósito. Cerca de 150 empregos diretos são gerados com o funcionamento do empreendimento – que teve investimento de R$ 6 milhões.

A obra conta também com o que existe de mais moderno nos conceitos de sustentabilidade e inovação, como energia fotovoltaica, tratamento de esgoto por biodigestor, acessibilidade e terminal para carregamento de carro elétrico.

Todo o complexo envolve ainda a integração do empreendimento com a Praça “Antônio Bueno de Camargo”, que foi revitalizada, ganhando palco, playground, área para picnic, área para mesas e espaço PET.

“É gratificante demais notar o sorriso no rosto de milhares de pessoas que por ali passaram. Pessoas de Santa Bárbara, de Americana, de Nova Odessa e de toda a região. Ali a tradição do comércio ‘tipo mercadão’ é aliada com tudo o que há de mais moderno. E junto do Mercadão da Cidade, a Nova Praça “Antônio Bueno de Camargo” ganhou vida. Sou muito grato por dar continuidade ao trabalho que começou em 2020 com o Denis Andia e que permitiu através de tantas mãos, entregar essa obra linda e feita com muito carinho em uma das entradas da cidade. Conciliar o desenvolvimento econômico com o cuidado e a atuação do poder público tem sido a nossa marca. Essas são as parcerias que devolvem para a sociedade coisas boas, ações que melhoram a vida dos barbarenses. Aqui em Santa Bárbara, com muito trabalho e com a benção de Deus, toda a energia é canalizada para oferecer sorriso, alegria e qualidade de vida!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“Essa data não se limita apenas na inauguração pura e simples do Mercadão da Cidade. É uma data em que celebramos também a importância econômica de um empreendimento que gera centenas de empregos diretos e indiretos em diversos setores produtivos da sociedade. Meus sinceros agradecimentos a todos que contribuíram para a concretização deste empreendimento e ao Município de Santa Bárbara d’Oeste, que sempre nos ajudou com todas as orientações para que tudo saísse de acordo mesmo quando se via esse prédio todo em ruínas”, ressaltou Edson Alves dos Santos, sócio da empresa Santos e Penteado Empreendimentos Ltda., idealizadora do Mercadão da Cidade.

No fim de semana que marca a inauguração do Mercadão da Cidade e a revitalização da Praça “Antônio Bueno de Camargo” a abertura das apresentações musicais ficou por conta do show de Frann Azallim na noite desta quinta-feira. A programação segue com as apresentações de Otávio Carloto (sexta-feira, às 19 horas) e Sheila Canova (sábado, às 17 horas), além de uma edição especial da Casa do Artesão – instalada no novo empreendimento – com produtos dos artesãos credenciados nesta sexta (3), sábado (4) e domingo (5), das 7 às 22 horas. A partir de segunda-feira (6), o local funcionará de segunda a sábado, das 7 às 21 horas, e domingo, das 7 horas às 13h30.

