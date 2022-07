O mercadão de Americana agora tem câmeras de segurança. A Prefeitura instalou um novo dispositivo de segurança nas imediações do Mercado Municipal, na região central. Uma câmera speed dome, com capacidade de longo alcance, deve entrar em operação dentro de 15 a 20 dias. O equipamento foi uma doação da empresa que administra o Pátio Municipal, contribuição intermediada pelo prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi.

O equipamento será capaz de captar imagens do Mercado Municipal, da sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do comércio no entorno e do Viaduto Amadeu Elias. Conectado ao Centro de Operações Integradas (COI), o seu funcionamento propiciará mais segurança aos frequentadores do Mercado Municipal, bem como aos pedestres e motoristas que circulam pelos locais ao redor.

As imagens serão captadas por 24 horas e acompanhadas em tempo real pelos operadores do COI e, caso identifiquem alguma anormalidade, os agentes acionam uma viatura para acompanhar a ocorrência em questão.

A Central de Operações Integradas está instalada na sede da Guarda Municipal, onde recebe imagens de 83 câmeras instaladas em vários pontos da cidade. Essas imagens são analisadas em tempo real pelos patrulheiros responsáveis pelo setor e, no caso de alguma infração, acionam viaturas imediatamente, que vão até o local indicado. As imagens captadas pelas câmeras são muito úteis nos flagrantes de delitos, e também na identificação de eventuais criminosos.