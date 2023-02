O ex-deputado Antonio Mentor (PT) esteve na Câmara de Americana, nesta terça-feira, durante a sessão, e fez o uso da tribuna. Longe da vida política pública há alguns anos, Mentor falou do papel do poder legislativo e do impacto dos vereadores (as) na vida das pessoas.

Ainda, o petista usou parte do seu tempo para elogiar a vereadora do Partido Trabalhista Professora Juliana e pedir que, em 2024, toda a população vote. Assista:

