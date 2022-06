O empresário e ativista Gabriel Menossi fechou com o time Giovana Fortunato (PDT) para as eleições deste ano. Menossi se tornou nome que circula nos meios políticos de Americana tendo passado por PSDB e Republicanos. Giovana deve vir candidata a deputada federal e ser uma das principais apostas do partido no estado.

O martelo da aproximação Menossi Giovana aconteceu esta semana no escritório político da ex-vereadora, que foi a segunda colocada na disputa para prefeito em 2020, obtendo quase 30 mil votos.