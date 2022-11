Um menino de 7 anos teve a cabeça entalada em uma cadeira e precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros esta quinta-feira em Americana. O socorro aconteceu por volta das 15h50 na rua das Embuias no jardim São Pedro.

A ocorrência foi registrada como Acidente Pessoal e foi atendida pelas viaturas com UR16308 com o cabo Teixeira Neto e soldados Damasceno e Archanjo.

Histórico:

O Corpo de Bombeiros de Americana foi acionado para atendimento inusitado. Ao chegar no local a viatura se deparou com um menino de 7 anos com uma cadeira de plástico entalada na cabeça. Tomado todos os cuidados, foi efetuado a retirada do objeto. Graças ao trabalho dos Bombeiros a criança não ficou ferida e acabou se tornando amigo dos militares. Essa uma ocorrência simples porém que dignifica o trabalho da instituição perante a população americanense.