Depois de abrir enorme vantagem nos primeiros noventa minutos do confronto com o Vélez Sarsfield, o Flamengo quer afastar qualquer possibilidade de surpresa nesta quarta-feira, no Maracanã. Os argentinos precisam vencer por cinco gols de diferença para carimbar o passaporte para a decisão em Guayaquil. A partida que decide o segundo finalista da principal competição do continente terá início às 21:30h, no horário de Brasília.

Podendo até perder por uma margem de três gols para confirmar presença em mais uma final, o Fla quer manter os pés no chão e acabar com o clima de “já ganhou”. Também por este motivo, o técnico Dorival Júnior poupou grande parte de seus titulares no duelo contra o Ceará pelo Brasileirão. O objetivo é tentar repetir a grande exibição que culminou nos 4 a 0 aplicados em solo portenho.

O Vélez, por sua vez, está em situação complicadíssima. Como se não bastasse ter que fazer praticamente um milagre na quarta-feira, o clima está pesado pelos lados de Liniers. Sem saber o que é vencer há treze partidas, o time ocupa a penúltima posição na tabela do Campeonato Argentino. A equipe só não corre risco de rebaixamento devido a boa campanha em anos anteriores. No último sábado, o técnico “Cacique” Medina usou praticamente todos os seus titulares, mas mesmo assim, Lucas Pratto e cia perderam para o Newells Old Boys. No final do jogo, os torcedores protestaram pedindo a saída do presidente Sérgio Rapisarda.

Conforme apontam as análises do site de dicas de apostas Sportytrader na página palpites da Libertadores, a equipe carioca, tem 66% de chances de levantar a taça da Libertadores, com odd 1.50. Em busca de sua terceira final neste campeonato, nos últimos quatro anos, o Flamengo aposta principalmente no faro de gol do centroavante Pedro. Além de ter marcado três gols na partida de ida, o goleador teve uma atuação memorável no José Amalfitani. Indo contra todas as probabilidades, o Vélez Sarsfield precisará de uma exibição histórica no Maracanã. Resta saber se os argentinos têm condições de dar alguma dramaticidade para o jogo desta quarta-feira.