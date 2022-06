do SBNoticias- Uma relação sexual a três (menage) envolvendo duas irmãs e o parceiro fixo de uma delas terminou em ocorrência policial em Santa Bárbara d’Oeste na madrugada desta sexta-feira. O homem foi preso acusado de violência doméstica após agressões com socos, inclusive presenciadas por guardas municipais. Os guardas foram chamados para atender uma ocorrência em que uma mulher gritava por socorro. Chegando ao local, rua do Amor, no Jardim Vista Alegre, eles presenciaram C.S.F., 34, sofrendo agressões de socos e chutes desferidos por J.R.C., 46.

Foi apurado pelos guardas que ambos são namorados e que na data convidaram a irmã de C., para fazerem sexo a três e que antes do ato, todos fizeram uso de entorpecentes, se desentendendo na relação sexual. A vítima teria dito que não ficaria na casa e que iria embora com sua irmã, mas o homem tentou impedi-la e já na rua passou a agredir a mulher com socos e chutes, ocasionando um corte no supercílio direito e escoriações pela cabeça de C.

Diante dos acontecimentos, C., foi encaminhada ao Pronto-Socorro Dr. Édison dos Santos Mano para passar por atendimento e depois foi levada para dar declaração ,no Plantão Policial. Já o delegado de plantão após analisar o caso determinou a prisão em flagrante de J., por violência doméstica.