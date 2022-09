O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (20/09) o guarda municipal de Nova Odessa Cleberson Rodrigo de Jesus, conhecido como “Japa”, e sua cadela policial treinada Mel’s, da raça pastor belga de Malinois, para parabenizá-los pelo título recém conquistado do Torneio Internacional K9, na categoria “faro de drogas”, no Uruguai.

A competição de cães policiais foi realizada entre os dias 09 e 11 de agosto, na cidade de Melo, e contou com 66 cães, de diversos países – incluindo da SWAT (Special Weapons and Tactics, no Português, ‘Armas e Táticas Especiais”) americana, da Marinha e do Exército uruguaios e de diversas outras forças de Segurança. Eles disputaram provas em categorias específicas como “faro de drogas”, “busca de pessoas desaparecidas” e “intervenção tática”.

“Fiquei muito contente com o resultado, tivemos três provas diferentes, em que tínhamos que achar um composto que tem o mesmo cheiro da droga, e achar o máximo deles no menor tempo, dentro de veículos como caminhões e ônibus. E ver que a Mel’s foi a única que trabalhou sem guia no torneio é muito especial, ela é a protagonista disso tudo”, explicou Rodrigo.

Além desse título, a dupla novaodessense já havia conquistado o bicampeonato no Brasileiro, o Campeonato Paulista e diversos Regionais, e atualmente estão no 3º lugar geral de “K9” da América Latina. Rodrigo já foi condecorado em São Paulo, onde ficou entre os 20 melhores operadores de cães de polícia do Brasil.

De acordo com o GCM, Mel’s era uma filhote “bem trabalhosa”, que estragou os móveis da casa de seu antigo dono, que a doou a Rodrigo. “Antes, ela tinha vários vícios de comportamento, distúrbios e uma agressividade excessiva. Então ela deu um trabalho grande, mas hoje é muito comportada e trabalha muito bem. Fazer o que fiz com ela foi muito especial, com certeza”, destacou o guarda.

Rodrigo destacou também a importância de sua esposa Eloisa, que o ajuda em praticamente tudo e o acompanha nas viagens. “Ela é meu braço direito, sem ela eu não faço nada. Sempre me apoia em tudo que eu preciso. E isso me dá mais forças ainda”, disse.

Mel’s demonstrou algumas de suas “técnicas” ao prefeito, que se encantou com a cadela. A “chave” de todo o treinamento é seu brinquedo, que segundo Rodrigo é uma espécie de “troca” pelo bom trabalho que ela realiza.

HISTÓRICO

“É histórico, sair daqui de Nova Odessa para competir com cães do mundo inteiro e ser campeã. Ter que se preocupar com custos, com a família, com o trabalho e competir com o pessoal da Marinha, do Exército, ficando em primeiro lugar. Vocês dois estão de parabéns. Também por tirar a Mel’s de uma situação perigosa quando filhote, em que ela provavelmente não iria sobreviver por ser muito agressiva, salvá-la e treiná-la para ser campeã internacional: isso é mesmo muito especial”, parabenizou o chefe do Executivo.

Rodrigo já treinou cães da Força Aérea, da Marinha, da Polícia Militar e de diversas Guardas Municipais não só na região, mas também de fora do Estado de São Paulo, como em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele também ministra cursos sobre treinamento da modalidade “K9”.

O guarda também montou um centro de treinamento em Nova Odessa, onde realizou diversos cursos, seminários e um torneio que juntou 150 competidores e um público de 500 pessoas. Hoje, “Japa” faz parte da comissão técnica do Campeonato Brasileiro de K9 e participa de provas como juiz e figurante, focando sua participação como competidor em torneios internacionais.

Japa e Mel’s também ajudam a GCM e demais forças de Segurança da região sempre que preciso, em operações que exigem o faro. “Faço esse trabalho por que gosto, sou nascido e criado aqui em Nova Odessa, então tudo que eu puder fazer para sempre ajudar e contribuir um pouco para sociedade, eu vou fazer”, disse o profissional.

“Com seu talento especial para treinar cães policiais, o Rodrigo é um profissional de Segurança Pública que leva o nome de Nova Odessa para o país e para o mundo. Só temos que reconhecer a apoiar o seu trabalho, parabenizar por mais essa conquista e continuar torcendo por ele e pela Mel’s nas competições internacionais que eles certamente vão disputar”, celebrou o prefeito Cláudio Schooder.