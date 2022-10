Quando você entra pela primeira vez em um lobby de cassino online, pode ser difícil decidir que jogo jogar primeiro, especialmente com uma variedade tão grande de temas.

Com isto em mente, coletamos uma amostra de apenas alguns dos melhores Caça-níqueis online no andar do lobby virtual, para ajudá-lo a decidir qual escolher, quando você jogar jogos em um cassino online.

Siga-nos enquanto damos uma olhada mais de perto em apenas alguns dos vários Caça-níqueis disponíveis, prontos e esperando que você toque e jogue.

Peixe e Fritas da Sorte

Cheio até a borda de tudo o que você encontraria em uma cidade marítima genuinamente britânica, o Lucky’s Fish and Chips é colocado ao longo de um píer de madeira.

É aqui, que você encontrará um jogo composto de cinco carretéis e quatro fileiras dentro de uma borda de tábua de madeira, onde o mundo que você vê é em forma de desenho animado, e os símbolos em jogo prestam homenagem ao cenário costeiro e ao tema da loja de fichas.

Os símbolos que podem estar girando à sua maneira incluem:

– símbolos de cartas em escala de nove a ás

– uma porção de ervilhas pastosas

– um peixe

– uma garrafa de vinagre

– um cone de chips enrolado em papel

– um jantar de peixe em um prato

– uma gaivota com um chip em sua boca

– Lucky, o dono da loja de chips, que atua como o selvagem.

Se seus olhos não são maiores do que sua barriga, você poderia ver-se potencialmente girando até 9.000x sua aposta – agora isso realmente vale uma viagem para a praia!

Starburst

Assim que você joga neste jogo de slot, você é levado para o espaço para uma galáxia distante, muito distante.

Aventure-se no espaço aéreo não descoberto, onde logo descobrirá que nem tudo é o que parecia, e as estrelas aqui são realmente feitas de gemas coloridas, brilhando por todo o céu e nos cinco carretéis em jogo.

Com símbolos de gemas roxas, azuis, alaranjadas, verdes e amarelas, assim como uma esfera 7 da sorte, uma esfera BAR e uma estrela multicolorida agindo como os selvagens do jogo.

Para colocar o nome em jogo, sempre que você criar uma partida vencedora, os símbolos dentro da combinação explodem com uma grande poeira de estrelas coloridas e brilhantes estourando em sua tela.

Um elemento de carretel em cascata irá preencher automaticamente as lacunas dentro da grade, com o potencial de criar mais combinações vencedoras no processo.

Jackpot King do Bacon Bankin’ Bacon

Neste jogo, você encontrará os passos de um banco onde todos os porcos da cidade descontam seus cheques e depositam suas economias.

Dentro do prédio do banco, você encontrará seis carretéis e quatro filas adornadas com dinheiro e símbolos inspirados no banco, que incluem:

– Cheques

– Tills

– notas bancárias verdes

– bolsas cheias de moedas de ouro

– balanças de pesagem douradas

– espátulas de moedas de ouro

– e porquinhos selvagens dos bancos

Todos estes símbolos estão tentando girar as bobinas e potencialmente criar uma fórmula vencedora no valor de até 50.000x sua aposta.