A sociedade vive um momento de retomada econômica. Embora a instabilidade política ainda seja uma dura realidade que afeta drasticamente o Brasil e causa oscilações no mercado, existem diversos caminhos possíveis para que os brasileiros possam melhorar suas realidades financeiras.

A tecnologia é o principal aliado para aqueles que buscam melhorar de vida. A chegada do pix, o fortalecimento dos bancos digitais, a aproximação da população com o mercado financeiro e principalmente a ascensão dos influenciadores de finanças são alguns dos destaques que contribuíram para um cenário de prosperidade e esperança no pós pandemia.

Uma pesquisa realizada pela Ilumeo Data Science Company divulgada neste ano revelou que pelo menos 65% dos brasileiros consideram a opinião de influenciadores de finanças para realizar investimentos dos mais variados tipos.

Alguns influenciadores deste setor cresceram tanto, que se tornaram grandes marcas e donos de grandes empresas, como é o caso do Bruno Perini e Thiago Nigro, que hoje possuem plataformas de ensino, corretoras de investimentos e diversas startups.

Em 2022, um dos principais temas abordados pelos influenciadores de finanças durante o ano foi múltiplas rendas. De forma unânime, influenciadores e especialistas indicam que cada pessoa tenha mais de um tipo de fonte de renda.

Na internet é possível criar muitas fontes de renda diferentes, dedicando pouco tempo para cada atividade. Para cada uma delas, existe um influenciador especialista com conteúdos para formar outros profissionais.

Se você quer novas fontes de renda para 2023, nós criamos uma lista com os dez melhores perfis com os melhores conteúdos de vários segmentos diferentes dentro de finanças e empreendedorismo digital.

Veja abaixo:

1- Nathalia Rodrigues (@nathfinancas)

Nathalia Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, tem como principal objetivo falar sobre “finanças reais para pessoas reais”. O seu público é voltado para pessoas que se preocupam em alcançar uma melhor realidade financeira

Com 486 mil seguidores no Instagram e 310 mil inscritos no Youtube, Nath chegou a ser indicada à categoria Influenciador do Ano Brasil no People ‘s Choice Awards em 2021.

Ela também ficou em 41º lugar no ranking das 50 maiores lideranças do mundo de 2021, segundo a revista americana Fortune e já foi considerada uma entre seis jovens promessas do mercado financeiro, segundo a revista Forbes.

2- Carlos Magno (@carlosmagno)

Neste ano, Carlos Magno se consagrou como um dos mais importantes influenciadores de finanças no Brasil. Ele cresceu na periferia, estudou Direito com financiamento estudantil, aprendeu sobre investimentos e tornou-se milionário aos 23 anos.

Além de comentar o mercado financeiro, o conteúdo de Carlos defende um estilo de vida novo para poder alcançar a liberdade financeira e ele relaciona diariamente o sucesso a estudo, organização, múltiplas rendas, prática de hábitos saudáveis e inteligência financeira para aprender a poupar e investir. Ele é mentor do ”MVI”, um dos mais concorridos programas de treinamento financeiro do país.

3- Charles Mendlowicz (@charles.wicz)

Charles é a pessoa à frente do ”Economista sincero”, considerado ​​TOP 1 Influenciador de Investimentos do Brasil ANBIMA. Charles Mendlowicz é um economista formado pela UERJ. Além disso, ele tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios (UFF) e MBA em Logística Empresarial (FGV). O conteúdo dele vai do básico ao avançado.

4- Kayky Janiszewski (@kaykyjaniszewski)

Kayky é um dos milionários mais jovens do Brasil. Ele faturou o primeiro milhão de reais antes mesmo de completar 18 anos. Sua principal atividade é PLR, Sigla para Private Label Rights, ou seja, Direitos de Marca Própria, o PLR basicamente se refere a produtos que contém licença de propriedade intelectual, onde o interessado pode modificar, adquirir e vender no mercado com todos os direitos liberados, e o melhor de tudo: sem a cobrança de taxas envolvidas nesse tipo de negócio. O empreendedor compra aquele direito sob um determinado produto e pode comercializar a partir de então.

O investimento neste tipo de setor é baixo e a rentabilidade alta, com grandes possibilidades de alavancagem. No instagram, Kayky comenta sobre o setor e compartilha várias dicas para quem quer empreender também.

5- André Buric (@brainpowerbr)

André Buric é o fundador do Brain Power, principal academia cerebral do Brasil. Ele é considerado o especialista que democratizou o acesso aos treinamentos cerebrais no país. Buric estudou em algumas das principais instituições de ensino do mundo. Em múltiplas plataformas, ele ensina as pessoas a terem maior controle das próprias emoções, entendendo melhor as atividades cerebrais para alcançar uma melhor qualidade de vida a partir de inteligência emocional, confiança, hábitos saudáveis e outras práticas.

Buric também é apresentador do ”Reprograme seu cérebro”, um podcast com diversos conteúdos de desenvolvimento. Os episódios estão disponíveis no Spotify.

Saúde mental é um fator determinante para que as pessoas alcancem sucesso e prosperidade na vida.

6- Yan Pedro (@heyinvestidor)

Yan viralizou no Instagram e no TikTok com vídeos bem humorados e sacadas inteligentes sobre o cotidiano jovem na perspectiva financeira. Ele cresceu muito em 2022, ultrapassou os 300 mil seguidores no Instagram e criou vários conteúdos de utilidade pública. Ele ensina a comprar itens com desconto, investir com pouco dinheiro e ativar hábitos para uma melhor saúde financeira.

7- Isabella Peracchi (@​​isabella.peracchi)

Isabella Peracchi é uma influenciadora especialista em leilões. Ela tem muitos conteúdos sobre como fazer investimentos através de leilões, comprando imóveis, carros, terrenos, smartphones, computadores, móveis e basicamente todo tipo de item com grandes descontos. Pelo instagram ela já compartilhou várias compras de leilões e ensina como qualquer pessoa pode participar.

8- Alison Correia (@alisoncorreia)

Alison Correia é nascido no Peru, mas fez carreira no Brasil como um dos principais influenciadores do setor de finanças. Ele é casado, pai de dois filhos e é CEO da TopGain, plataforma informativa sobre investimentos. Pelo Instagram, Alison compartilha diariamente sua visão do mercado e ensina a seus seguidores questões técnicas do ramo, além de realizar operações reais ao vivo para uma melhor interação e aprendizado dos alunos.

9- Danilo Zanini (@danilozanini)

Danilo Zanini já foi executivo da Ernst & Young e da XP Investimentos, mas decidiu abdicar da carreira empresarial para criar conteúdos para internet e ensinar outras pessoas a alcançarem a liberdade financeira. Danilo é também autor de 4 livros de educação financeira para crianças e compartilha um pouco dos bastidores da vida de investidor, seu desenvolvimento como atleta e sua perspectiva do setor no Instagram. Danilo cria conteúdos que descomplicam a vida financeira.

10- João Torre (@joaotorre)

Consórcio é uma forma bastante eficaz e inteligente de alavancagem patrimonial. O especialista João Torre tem o melhor perfil com este tipo de conteúdo e compartilha dicas diariamente sobre como fazer investimentos a partir desta modalidade.

A partir de pequenos pagamentos mensais é possível investir em imóveis como forma de investimento. A alavancagem acontece quando você é contemplado : ”Quando você é contemplado no consórcio, instantaneamente você alavanca o valor que você investiu e poderá rentabilizar com aquele imóvel e pagar as parcelas com a própria renda criada. Reinvestindo parte dos lucros, você poderá repetir o processo diversas vezes e possuir diversos imóveis contemplados, rendendo para pagar as parcelas e ainda gerando capital para novas aquisições”, revelou ele em uma de suas publicações.