Nos tempos atuais é praticamente impossível ficar desconectado. Whatsapp, Facebook, Instagram ou até mesmo a simples possibilidade de ligar para alguém já nos traz alívio.

Lembra-se de quando ainda não dávamos tanta importância assim para os smartphones?

Pois é, hoje ele é simplesmente primordial em nossas vidas. E quem diria que sairíamos da internet discada e chegaríamos a ser tão exigentes quanto à velocidade de rede?

Muitas pessoas, por conta da pandemia da Covid-19, permanecem trabalhando em modelo Home Office, o que implica que a internet fixa é o lugar onde está concentrada a vida profissional de muitos. Hoje em dia, não ter acesso à internet pode significar não conseguir inserir-se no mercado de trabalho.

É claro que há controvérsias neste assunto, quando uma parcela da população brasileira vive em situação precária e nem sequer pode sonhar em obter um plano de internet em casa. De qualquer forma, a maioria acaba por necessitar usufruir deste serviço tão presente em nossas vidas.

Muitas vezes, apenas ter internet não configura uma qualidade e é necessário tipos específicos de rede para que haja possibilidade de exercer determinadas funções. Por isso precisamos de um bom plano de internet residencial, o que significa ter que escolher uma operadora. Para que não haja dúvidas, decidimos listar as melhores operadoras de internet do país e algumas de suas características.

Vivo

A operadora faz parte da companhia Telefônica Brasil.

É considerada a operadora mais usada em 5 estados do Brasil, prestando diversos serviços.

Seu melhor plano é o Fibra 600 Mega, que garante velocidade excelente e ainda acompanha Wi-Fi gratuito.

Net Claro

A Claro e a Net se fundiram há alguns anos juntando seus serviços residenciais e móveis em um só lugar.

Com diversos planos, a Claro Internet Residencial pode oferecer até 1 giga de velocidade e uma rede Wi-Fi gratuita espalhada por diversos lugares da cidade permitindo que clientes Claro loguem quando estiverem fora de casa.

Oi

Uma das mais conhecidas do país ainda possui diversos planos para internet residencial, que variam entre 200 megas e 1 giga dentro do Oi Fibra telefone, com valores entre R$99,90 a R$279,90.

SKY

A gigantesca operadora Sky pode suprir qualquer necessidade com suas opções incluindo internet em rede 4G.

Seus valores variam entre R$46,90 e R$85,90.

Há diversas opções

O objetivo deste texto é lembrar as maiores operadoras do país, mas é claro que existe uma diversidade enorme de empresas.

Há regiões onde as maiores redes não chegam, e algumas menores aproveitam a ausência de concorrência e passam a exercer este serviço. Portanto, não se prenda a estas citadas, é possível encontrar qualidade em diversas operadoras, planos com muitas vantagens e preços acessíveis em outros nomes.

Podemos citar como operadoras muito consumidas, porém, paralelas às demais: Brisanet, Sercomtel e Algar.

Lembre-se que jamais devemos subestimar a necessidade de possuir uma rede de qualidade dentro de casa.

Busque sempre a melhor opção para seu bolso, sua casa, sua necessidade e sua região.

