Os melhores formatos e resoluções para vídeos no YouTube

Com bilhões de usuários ativos, o YouTube é a segunda plataforma de mídia social mais usada. E não importa a que setor você pertença, se você deseja atrair novos clientes e estabelecer uma forte presença online, produzir vídeos de alta qualidade para o YouTube é algo que você deve considerar seriamente.

Com a implementação do YouTube Shorts, mais usuários ainda surgirão e mais vídeos teremos. Porém existem vídeos menos atrativos, não pelo que é mostrado mas sim pelo formato e resolução do vídeo. A qualidade do vídeo incentiva o usuário a ver o vídeo várias e várias vezes. Para ajudá-lo a criar vídeos de alta qualidade, reunimos esta postagem no site, na qual destacaremos esses dois aspectos importantes. Estamos muito animados para compartilhar isso com você.

A melhor resolução de vídeo para YouTube.

Resolução de vídeo, em palavras simples, é a peça principal para obter uma qualidade do seu vídeo. A resolução do seu vídeo do YouTube determina o quão detalhado é o seu vídeo ou quão claro ou realista o seu vídeo aparece. Vídeos de resolução mais baixa usam menos largura de banda. Portanto, se você tiver uma conexão ruim com a Internet, talvez não consiga assistir ao vídeo em resolução de 8K e 4K ou 1080p. Mas há maiores chances de você conseguir assistir ao vídeo em 480p, 240p ou 144p. Além disso, à medida que a qualidade do vídeo aumenta, o YouTube consome mais dados e velocidade da CPU.

É altamente recomendável fazer upload de um vídeo Full HD do YouTube já que as pessoas hoje em dia não gostam muito de assistir a vídeos com resolução de 144p, 240p ou 360p. E embora você deva obviamente se concentrar na resolução do vídeo do YouTube, um ponto importante a ser observado é que os vídeos de alta resolução consomem mais espaço de armazenamento. Além disso, o YouTube leva muito tempo para processar vídeos em 4K ou 8K. De acordo com o Google.

Tamanho máximo de upload de arquivo é de 256 GB ou 12 horas – o que for menor. A duração máxima de upload de vídeo para contas não verificadas é de 15 minutos.

Os melhores formatos de vídeos para YouTube

E agora os Formatos de vídeo.

Assim como a resolução de um vídeo, o formato em si também influencia bastante na qualidade de um vídeo perfeito. Geralmente o mais usado é o .mp4, MP4 é um dos primeiros formatos de arquivo de vídeo digital lançado em 2001. A maioria das plataformas e dispositivos digitais oferecem suporte a MP4. Um formato MP4 pode armazenar arquivos de áudio, arquivos de vídeo, imagens estáticas e texto. Além disso, o MP4 fornece vídeo de alta qualidade, mantendo tamanhos de arquivo relativamente pequenos.

Até ao momento o YouTube aceita vários tipos de formatos de vídeos, confira abaixo os formatos mais conhecidos.

.MOV .MPEG-1 .MPEG-2 .MPEG4 .MP4 .MPG .AVI .WMV .MPEG PS .FLV .3GPP .WebM .DNxHR .ProRes .CineForm .HEVC (h265)

Juntamente com a resolução e formato de vídeo do YouTube, o segundo aspecto que você precisa focar é a proporção.

No computador, a proporção padrão dos vídeos do YouTube é 16:9. Caso seu vídeo tenha uma proporção diferente; digamos que seja 1:1; então, o player de vídeo do YouTube Desktop mudará automaticamente para o tamanho ideal para corresponder ao vídeo e ao dispositivo do visualizador.

Para uma visualização ideal, o YouTube pode adicionar preenchimento adicional e no entanto, pode ser frustrante para alguns usuários.

Nos smartphones, o player de vídeo do YouTube (no aplicativo) adapta o player ao tamanho do vídeo. Não importa se o seu vídeo é quadrado, vertical ou horizontal, o player de vídeo do YouTube no aplicativo móvel preencherá a tela.

A seguir estão as proporções de vídeo populares que você deve conhecer:

16:9 (Padrão)

A proporção padrão e recomendada do YouTube. Também é chamado de widescreen e é recomendado pelo YouTube para a melhor experiência de visualização.

1:1 (Quadrado)

O comprimento e a largura do vídeo são os mesmos. Melhor para plataformas de mídia social como o Instagram ou mesmo o facebook

9:16 (Vertical)

Vídeos verticais (os vídeos que se encontram no TikTok), reels, como também são chamados, estão crescendo em popularidade. No entanto, quando você assiste a um vídeo vertical do YouTube no computador, isso não resulta em uma boa experiência. Portanto, se seu público consome muito seu conteúdo no computador, não recomendamos a criação de YouTube Shorts.

Escolha FPS de 60 se o vídeo mostra pessoas em movimento, vai ajudar bastante. FPS significa Frames Per Second e é , como o próprio nome sugere, o número de quadros que são gravados ou desenhados por segundo em um vídeo, por exemplo a televisão tradicional transmite 30 quadros por segundo, enquanto os serviços de streaming modernos como Amazon, já começaram a mudar para 60 quadros por segundo.

Conclusão

Tenha consigo conversor de vídeo para facilitar na troca e escolher os melhores formatos e resoluções de vídeos para postar no YouTube, porque vai ajudar bastante para atrair os clientes. Antes de selecionar uma resolução, tenha em mente o software que o seu público alvo usa para ver conteúdos do YouTube. Você deve escolher um formato de arquivo com base em seus requisitos de qualidade de vídeo. O vídeo deve atingir a qualidade necessária, mas não mais do que isso. Vídeos de alta qualidade são difíceis de baixar, converter, compartilhar e gerenciar.

Os melhores formatos e resoluções resultam em qualidades de vídeos perfeitos e isso trará mais clientes e ver os vídeos novamente. O formato mais usado é o .MP4, já o formato de arquivo MKV incorpora áudio, vídeo e legendas em um único arquivo. O formato MKV foi desenvolvido para ser à prova de futuro, o que significa que os arquivos de vídeo estarão sempre atualizados. Os contêineres MKV oferecem suporte a quase todos os formatos de vídeo e áudio, tornando o formato altamente adaptável e fácil de usar. Porém não é muito recomendável para o YouTube. Agora as resoluções na maioria das vezes variam de 480 à 1080, ou mesmo de 360 à 4K dependendo do seu público alvo.