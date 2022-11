A relação entre a queda de cabelo e a Covid-19 ainda não está totalmente esclarecida, mas a ciência já sabe que o chamado eflúvio telógeno é umas das sequelas mais comuns da contaminação com a doença e costuma aparecer de dois ou três meses após o paciente ter sido afetado pelo coronavírus. Algumas pesquisas já estimam que 22% das pessoas hospitalizadas por Covid tiveram queda de cabelo temporária.

Apesar dos estudos mais aprofundados sobre o vírus, muitos ainda não conseguiram encontrar uma solução efetiva para reverter a queda intensa dos fios. “O que tenho observado é o crescimento de pacientes que chegam ao meu consultório com esse problema já na fase aguda. Para encontrarmos um tratamento assertivo para cada caso, a avaliação capilar detalhada é indispensável, desta forma, o resultado será mais satisfatório, trazendo de volta a saúde dos cabelos e do couro cabeludo, além de devolver também a autoestima do paciente”, explica a esteticista pós-graduada em tricologia, Jessica Lima.

A especialista esclarece que para cada desordem capilar existe um tratamento específico. “Dentre os tratamentos há os medicamentos tópicos e orais, fatores de alteração hormonal, fatores de crescimento, cosméticos, mudança nutricional, além dos métodos terapêuticos”, completa. Além dessas intervenções, é necessário associá-las a uma alimentação balanceada, prática de atividade física, controle do estresse e acompanhamento profissional.

Opções de tratamentos

Atualmente, existem vários tratamentos que podem contribuir para a redução da queda de cabelo pós-covid. “Podemos indicar vitaminas e tônicos para fortalecer os fios do paciente. Outra possibilidade é o uso do laser para estimular a circulação sanguínea no local e aumentar o aporte sanguíneo em volta do bulbo capilar. Já eletroterapia podemos usar para eliminar fungos e bactérias pois possui função bactericida, fungicida e vasodilatadora”, elucida.

Entretanto, Jéssica ressalta que antes de começar um tratamento, é necessário uma avaliação individualizada para analisar suas queixas e entender a causa da queda dos fios para direcionar melhor a abordagem para cada paciente.

Fonte: Jéssica Lima – formada em estética e cosmetologia pela Estácio de Sá em 2018. Pós-graduando em tricologia capilar.