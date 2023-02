Meirelles: “Dilma não tem perfil para assumir banco do BRICS”

O ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles

afirmou nesta 6ª feira (10.fev), em entrevista exclusiva ao SBT News, que a ex-presidente Dilma Rousseff não tem perfil para assumir o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), também chamado de Banco do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). O governo brasileiro negocia com parceiros do bloco a indicação da ex-presidente e Meirelles afirmou que falta a ela experiência.

“Ela tem um perfil extenso, já foi ministra de Minas e Energia, foi presidente da República, mas é um perfil diferente de alguém que administra uma instituição financeira cuja função básica é fornecer crédito para os países em desenvolvimento. Falta a experiência de direção de banco, que faz empréstimos, e falta habilidades. É uma experiência muito específica para uma pessoa que vai ser dirigente de uma instituição financeira”, avaliou na conversa com os jornalistas Roseann Kennedy e Guto Abranches.

Atualmente o NDB é presidido pelo economista Marcos Troyjo, que tem mandato até 2025, e teria de renunciar.

