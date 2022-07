A Secretaria de Meio Ambiente de Americana recebeu um novo maquinário que será de grande importância na destinação dos resíduos de podas, um triturador de galhos. A aquisição foi possível graças a uma parceria com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, que enviou o equipamento.

No valor de R$ 219.607,84, o triturador é da fabricante Vermeer, modelo BC1000XL, líder de mercado nessa categoria. Possui tanque de combustível com capacidade para 94,6 litros, que permite uma operação mais longa sem a necessidade de paradas frequentes para reabastecimento. Dispõe, também, de duas facas de aço reversíveis e afiáveis e contrafaca com duas faces reversíveis.

Além disso, é dotada de mecanismos de proteção, como barra inferior de parada de emergência, lanternas de sinalização e proteção contra objetos arremessados.

“Trata-se de um triturador com motor estacionário de grande porte, que trará mais agilidade ao trabalho realizado pela nossa equipe quanto ao destino final dos resíduos de galhos e vegetais”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato Oliveira.