A Secretaria de Meio Ambiente (SMA), da Prefeitura de Americana, em parceria com o Grupo de Proteção Ambiental (GPA) da Gama – Guarda Municipal, e a ONG Animais Têm Voz realizaram nesta quinta-feira (17) a soltura de aves silvestres e a destruição das gaiolas.

Foram soltas 14 aves das espécies canário-da-terra, coleirinho e papa-capim em uma mata localizada no pós-represa do Salto Grande.

Os pássaros foram recolhidos após uma apreensão por captura e venda de animais silvestres, além de maus-tratos, pela equipe “Cadeia Para Maus Tratos”.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, devolver os animais para a natureza foi marcante. “Presenciar o momento foi emocionante, pois conseguimos perceber a alegria dos animais ao retornarem à natureza. Com certeza, isso nos impulsiona a continuar com o trabalho”, revela.

A ação contou ainda com a parceria do deputado estadual Bruno Lima, representado pela assessora Roberta Dias Lima. “Precisamos que essas ações sejam cada vez mais divulgadas para que as pessoas tenham coragem de denunciar esse tipo de atitude aos órgãos fiscalizadores e tentar mudar essa realidade”, afirma Roberta.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente promove ações para proteção animal, bem como acompanha e realiza resgates de animais. As ações de fiscalização são contínuas e a população pode auxiliar denunciando quaisquer atividades ilícitas relacionadas à fauna silvestre.

Denunciar maus-tratos de animal é prerrogativa dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), mais especificamente do ODS: 15 (vida terrestre). Saiba mais sobre os ODS no link:

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

Telefones importantes:

– Disque GAMA: 153

– Secretaria de Meio Ambiente: 3471-7770

– SAC: 3475-9024 – www.americana.sp.gov.br/americanadigital

– Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA): www.ssp.sp.gov.br/depa