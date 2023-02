Meio Ambiente orienta passeios no bosque com chuva forte

Conhecida oficialmente como “Paraíso do Verde” em função de sua ampla cobertura vegetal na área urbana, Nova Odessa tem muitas árvores antigas, que têm sua saúde monitorada constantemente. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente orienta os moradores que têm o hábito de frequentar as praças, parques e bosques a evitarem estes locais em momentos de chuvas fortes ou com ventania.

O órgão pede para que os frequentadores que utilizam estes locais para caminhadas – especialmente o Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, o maior “pulmão verde” da cidade – fiquem atentos, tendo em vista que os ventos intensos podem ocasionar queda de galhos e até mesmo de árvores.

“Neste período de muitas chuvas e de tempo instável, o solo já está muito encharcado e os ventos estão fortes, o que traz uma certa preocupação, mesmo com nosso monitoramento. Por isso, alertamos aos visitantes desses locais que as pessoas devem ficar atentas. Se estiver ventando ou chovendo forte, eles não devem ficar próximas das árvores mais altas. Enfim, o correto é evitar esses locais durante as tempestades ou logo após”, explicou a diretora de Parques e Jardins da cidade, Daniela Fávaro.

De acordo com a bióloga, mesmo a equipe técnica mantenha as vistorias constantes e as ações preventivas como podas e supressões de espécimes condenados, ainda existe o risco de quedas. “O Setor de Parques e Jardins mantém um cronograma de podas e supressões de árvores condenadas em todo o município, mas é difícil detectar as árvores que poderiam estar com as raízes comprometidas devido ao solo encharcado”, acrescentou.

RAIOS

Existe ainda um outro risco comum, mas muitas vezes negligenciado. “Além da questão dos galhos, as árvores também são pontos de atração para descargas elétricas (raios), que se espalham e atingem quem estiver perto delas. Por isso, pedimos precaução aos moradores que frequentam as praças e parques, de preferência que evitem esses locais em períodos de chuvas fortes”, reforçou Daniela.

O calendário de podas preventivas e manutenção da arborização urbana em geral continua com ações diárias – incluindo a revitalização de pontos estratégicos da cidade, como as principais entradas e saídas do município. “A poda é importante e visa a segurança dos munícipes, portanto seguimos executando a ação na cidade toda, de acordo com o cronograma”, completou a diretora de Meio Ambiente.

O BOSQUE

O Bosque Manoel Jorge, maior área verde urbana de Nova Odessa, foi reinaugurado em setembro de 2021 após um longo período fechado ao público. A reabertura só foi possível graças a uma parceria das secretarias municipais de Meio Ambiente, de Esportes, Cultura e Turismo e de Obras e Planejamento, que trabalharam no interior do bosque por meses para deixá-lo novamente apto a receber visitantes com segurança e conforto.

Atualmente, o parque está aberto ao público das 6h da manhã às 21h, todos os dias da semana. A entrada principal do parque fica na Rua 15 de Novembro, nº 864, no Jardim Santa Rosa. A área verde conta com pista de caminhada, área para exercícios físicos, além de sanitários, guarda-corpos, conjuntos de lixeiras e bebedouros. O local possui 64 mil metros quadrados e milhares de árvores, chegando a responder por mais de 30% das árvores existentes em áreas verdes urbanas de Nova Odessa.

LEIA MAIS: Tráfico. Conseguiram fugir, mas perderam o Chevetão

Prefeitura faz ‘mutirão’ de limpeza em diversos bairros

As Secretarias de Obras, Projetos e Planejamento e de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa realizaram nos últimos dias um verdadeiro “mutirão” de limpeza em diversos bairros da cidade. Foram feitas as podas das árvores e arbustos, corte do mato alto, retirada de entulho, lixo e móveis descartados irregularmente no Jardim São Jorge, Jardim São Francisco, Altos do Klavin, 23 de Maio, Parque Triunfo, Jardim Terra Nova e Jardim Planalto.

Além disso, as equipes do Meio Ambiente continuaram com a limpeza das vielas do Santa Rosa, que estavam com mato alto e atrapalhando os moradores da região que usam diariamente as passagens. E também finalizaram a roçagem e limpeza dos canteiros da Avenida Ampelio Gazzetta, além das podas de árvores e dos arbustos.

Já a equipe da Diretor de Serviços Urbanos, vinculada à Secretaria de Obras, realizou o nivelamento do solo, aplicação de pedra bica corrida e compactação das vias da Chácara Central.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento