A Secretaria de Meio Ambiente de Americana entregou nesta quarta-feira (30), na sede da Unidade de Praças e Jardins (UPJ), os novos uniformes aos funcionários dos setores da Unidade de Praças e Jardins, Fiscalização e Educação Ambiental. O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi participaram da cerimônia e realizaram a entrega simbólica de alguns kits aos trabalhadores. Cada funcionário recebeu um jaleco, duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, duas calças, sapato de segurança e dois bonés.

Os uniformes, caracterizados na cor azul com o logo da Prefeitura de Americana, possuem faixa refletiva de acordo com as normas de segurança vigentes para facilitar a visualização dos motoristas, bem como proporcionar conforto aos trabalhadores.

Para o prefeito Chico Sardelli, a entrega destes uniformes só reforça a valorização destes profissionais. “Todos estes servidores têm um papel fundamental no desenvolvimento de Americana. Graças a eles, temos nosso município mais limpo, urbanizado e cada vez mais desenvolvido. Com a entrega destes uniformes, reforçamos o reconhecimento com quem cuida da nossa da nossa cidade”, ressalta.

O vice-prefeito Odir Demarchi elogiou o trabalho realizado pela pasta e destacou a importância dos novos uniformes como forma de identificação dos servidores. “Dentro da secretaria, o Fabio promove uma união muito grande entre os funcionários e a conquista desses novos uniformes mostra a valorização deles, além de oferecer mais organização e segurança”, concluiu.

De acordo com o secretário Fabio Renato de Oliveira, o objetivo é garantir melhores condições de trabalho e identificação dos servidores que trabalham nas ruas. “O uniforme cria uma identidade para os servidores municipais e garante mais conforto, segurança e qualidade de vida para eles, já que todos trabalham com roupas e calçados adequados ao desempenho de suas funções”, enfatizou.