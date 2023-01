A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa

recebeu na última semana uma nova picape pequena da marca Fiat, modelo Strada, zero quilômetro e com cabine simples, para ajudar em suas atividades cotidianas. O veículo foi adquirido com recursos próprios da Prefeitura, através de uma licitação na modalidade pregão presencial, e já se encontra em utilização pela equipe da secretária Aryhane Massita.

“O carro será para uso do Meio Ambiente, para agilizar os serviços, pois, como ‘distribuímos’ as equipes de Parques e Jardins em diversos pontos da cidade a cada dia, precisamos de várias frentes na rua”, explicou Aryhane.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, lembrou que desde o início a sua gestão busca modernizar a Frota Municipal e, assim, melhorar as condições de trabalho das equipes de todas as secretarias municipais – incluindo ai a Central de Ambulâncias 192 da Saúde, que hoje conta com cinco viaturas novas, e também o Meio Ambiente. “Modernizar a frota significa economia de recursos e valorização dos nossos colaboradores”, lembrou Leitinho.

Como todos os demais veículos da Prefeitura, a nova Fiat Strada do Meio Ambiente já recebeu também o novo sistema online de monitoramento do uso dos veículos da Frota Municipal. O sistema VTRAK Rastreamento é fornecido pela empresa Web Rast Ltda e traz uma série de avanços e ferramentas de controle.

Funciona assim: é instalado em cada veículo um sensor que libera ou não a ignição e o uso do bem móvel, que é acionado por um chaveiro individual, vinculado a cada motorista habilitado e autorizado a conduzir aquele tipo de veículo da Frota Municipal.

Todas as informações são então passadas em tempo real ao sistema, que é baseado na internet e pode ser acessado, com usuário e senha também individual, pelos gestores autorizados a fazer o monitoramento, por celular, tablet ou computador. O sistema permite, inclusive, o bloqueio remoto da ignição.

“Cada gestor tem acesso online e em tempo real aos veículos do seu departamento, pode verificar por onde cada veículo andou, quem estava ao volante a cada momento etc. É um nível controle e transparência que nunca houve antes na Frota da Prefeitura de Nova Odessa”, afirmou recentemente o gestor de Mobilidade Urbana da cidade, André Gazzetta.

“Juntamente com o sistema de abastecimento implantado em agosto de 2021 via tags RFId (etiquetas individuais de rádio frequência) e o sistema de requisição de serviços de mecânica online, estamos agora com toda a parte de transporte, manutenção e controle da frota informatizada. Com esses três sistemas juntos, temos o controle total da frota a um simples apertar de tecla por parte do gestor”, concluiu Gazzetta.

Nova Odessa que completam 18 anos Alistamento Militar até 30/06

A 107ª Junta de Serviço Militar de Nova Odessa informa que os rapazes novaodessenses que completam 18 anos em 2023 devem fazer o Alistamento Militar obrigatório, cujo período de inscrição vai até o dia 30 de junho. O alistamento é realizado pelo site www.alistamento.eb.mil.br, em qualquer horário e dia da semana. Outra forma de preencher o formulário é através do aplicativo do Exército Brasileiro (eb.mil.br/ap).

O acesso é feito com o número do CPF e a senha criada no momento do cadastro. Para quem não tem acesso a um computador, a inscrição pode ser feita por um telefone celular, instalando o aplicativo de alistamento, disponível para os sistemas iOS e Android.

Para se alistar, são necessários Certidão de Nascimento, RG, CPF e comprovante de endereço, endereço de e-mail e telefone. No próprio portal, é possível pagar a taxa e imprimir o Certificado de Dispensa de Incorporação para comprovação da inscrição junto às Forças Armadas.

