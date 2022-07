Americana foi contemplada pelo governo do Estado de São Paulo com máquinas e equipamentos. O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato Oliveira, representou o prefeito Chico Sardelli nesta sexta-feira (1), em Campinas, onde foi realizada a cerimônia de entrega do maquinário.

A vinda das máquinas foi possível graças a um convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, intermediado pelo deputado estadual Itamar Borges. Americana recebeu distribuidor de calcário, distribuidor de sementes, pulverizador, grade aradora e arado subsolador, no valor total de R$ 418.050,00.

Ao contrário de outros convênios, em que o município recebe o dinheiro, abre licitação e realiza a compra, desta vez o próprio governo estadual fez a aquisição e entregou os equipamentos.

“As máquinas serão utilizadas na preparação do solo em nossos plantios, na recuperação ambiental, limpeza e conservação das áreas públicas”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato Oliveira.