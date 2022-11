A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana realizou, nesta sexta-feira (11), na Casa do Agricultor, o Curso de Capacitação destinado para horticultores do município, com o objetivo de auxiliar os produtores nos processos administrativo e legislativo.

Segundo o coordenador do Setor de Hortas, Neto Franzatto, o curso é importante para que o horticultor entenda as leis e não perca, por exemplo, os benefícios de desconto do IPTU e água. “Esses encontros são necessários para que dúvidas sejam sanadas e que a Casa da Agricultura seja como um ponto de apoio dessas pessoas, sendo um facilitador, trazendo os horticultores mais próximos” explicou.

O atendimento na Casa da Agricultura é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O endereço é Rua dos Estudantes, 292, bairro Cordenonsi.