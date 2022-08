A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana – Unidade de Educação Ambiental e Planejamento realizou, nesta sexta-feira (5), uma ação interativa com os frequentadores do Centro Dia do Idoso. Os temas abordados foram o combate às queimadas e o descarte irregular de resíduos.

Segundo a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke, a atividade teve uma ação prática com músicas, filmes e trabalhos educativos. “Os materiais elaborados durante a ação de interação farão parte de uma exposição que será realizada no Paço Municipal nos próximos dias”, adiantou.

O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, ressaltou a importância da abordagem do tema sobre queimadas, visando a conscientização da população. “É fundamental a conscientização das pessoas para prevenção de queimadas e evitar o descarte irregular de materiais em terrenos e áreas públicas. As queimadas prejudicam a qualidade do ar, principalmente no inverno, no período de estiagem, podendo contribuir para o surgimento e agravamento de doenças respiratórias”, disse.

Denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas por meio do Grupo de Proteção Ambiental (GPA), telefones 153 e 3461-8631, e Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), 3475-9024.

O atendimento no Centro Dia é coordenado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e vinculado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). A unidade funciona na Rua Guerino Gobbo, 499, no Jardim Glória.